Predsjednik Vladimir Putin potpisao je u četvrtak odluku kojom se od stranih kupaca zahtijeva da od 1. travnja, odnosno od danas, plaćaju u rubljima za ruski plin ili im prijeti obustava ugovora, što je potez koji europske države smatraju "ucjenom".

Kremlj je sada objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Dobio sam puno pitanja o tome znači li novi dekret da ćemo od danas isključiti isporuku plina zemljama koje ne počnu plaćati u rubljima. Ne, to ne znači to i to ne slijedi iz dekreta", rekao je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov te dodaje kako su plaćanja za današnje isporuke plina predviđena krajem travnja ili početkom svibnja.

"Ali još jednom ponavljam, za sve detalje je bolje kontaktirati Gazprom", rekao je Peskov.

Što stoji iza te promjene?

Taj potez predstavlja odmazdu za sankcije Zapada uvedene Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu. Moskva, koja kaže da provodi "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini, opisuje zapadne mjere kao ekonomski rat.

Natjerati zapadne zemlje da plaćaju u rubljima ublažilo bi utjecaj sankcija na ruske strane rezerve i ojačalo rubalj.

Do sada je ove godine Europa potrošila 200 do 800 milijuna eura dnevno na ruski plin, a pretvaranje tog iznosa u rublje bilo bi ogroman poticaj.

Zašto je to važno?

Europa se uvelike oslanja na Rusiju za svoje energetske potrebe i više od 40 posto plina dolazi iz Rusije. Ako Moskva odluči zatvoriti slavine, to bi moglo izazvati nestašice, zatvaranje tvornica i velike cijene energije u cijeloj regiji.

Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, već je aktivirala plan za hitne slučajeve koji bi mogao značiti racioniranje energije ako zalihe plina postanu preniske.

Nizozemske cijene plina, europska referentna vrijednost, ove su godine već dosegle rekordne vrijednosti zbog zabrinutosti oko opskrbe, potaknuvši inflaciju u regiji i povećavši rizik od recesije.