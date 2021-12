Situacija na granici Rusije i Ukrajine na korak je do eskalacije: na granici je raspoređena vojska, a diplomatski rječnik pun prijetnji i upozorenja. Ipak, ne radi se samo o obračunu dviju bivših republika Sovjetskog Saveza. Bruxelles i Washington poslali su Moskvi ozbiljnu poruku - ne igrajte se s Ukrajinom jer biste mogli biti sankcionirani.

Ruska je vojska prije tri mjeseca imala veliku vojnu vježbu, daleko od ukrajinske granice, a u međuvremenu je dio te artiljerije premješten bliže Ukrajini, zbog čega strahuje cijeli svijet.

Ukrajinski predsjednik: 'Nećemo biti u stanju zaustaviti rat'

Posljednjih tjedana i ukrajinski obavještajci govore da se sprema invazija na njihovu zemlju, a znaju i kad će se to dogoditi - početkom 2022. godine.

"Moramo reći istinu. Nećemo biti u stanju zaustaviti rat bez direktnih pregovora s Rusijom. Isto smatraju i svi naši strani partneri", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

O tome kako bi mogla izgledati ruska invazija kao da se natječu svi svjetski mediji, koji objavljuju karte i projekcije gdje će se otvoriti frontovi i kako su posložene ruske snage. Prema posljednjim izvještajima, Rusi imaju 94 tisuće vojnika, 2900 oklopnih vozila, 1600 raznih topova i haubica, 1200 tenkova, 330 zrakoplova, 240 helikoptera, 75 brodova i šest podmornica. Ne čudi stoga da je u srijedu u Latviji na sastanku NATO-a američki državni tajnik Antony Blinken u nekoliko navrata ponovio riječ "invazija".

"Ne znamo je li predsjednik Putin donio odluku o invaziji. Znamo da je rasporedio snage tako da to može napraviti u kratkom roku, ako tako odluči", kazao je Blinken.

"Možemo razgovarati o tome je li mogućnost napada 20 ili 80 posto. To i nije važno. Moramo se pripremiti za ono najgore i moramo Rusiji poslati poruku da ne smiju upasti u Ukrajinu i izvesti napad. Već su to napravili. I dalje podupiru separatiste u Donbasu. Treba ih spriječiti, poslati im poruku da to ne smiju ponovno napraviti", rekao je glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je, pak, spominjao dijalog. "U dijalogu sa SAD-om i njihovim saveznicima inzistirat ćemo na konkretnim dogovorima koji će isključiti daljnje proširenje NATO-a na istok, kao i raspoređivanje oružja koje nam direktno prijeti nedaleko od našeg teritorija", poručio je Putin.

'To je igra živaca'

Što se zapravo događa i je li cijela kriza otišla predaleko za RTL Direkt komentirao je politički analitičar Goran Bandov.

"Taj granični prostor između Luhanska i Donjecka s Ukrajinom već na neki način zapravo pokazuje kako bi ta situacija mogla eskalirati. Tamo se i puca, postoji opasnost za ljude, za sve koji se nalaze u tom prostoru", rekao je Bandov.

"Eskalacija konflikta je već na neki način počela. Hoće li doći do oružane eskalacije, tek ćemo vidjeti. U ovom trenutku imamo igru živaca. Reakcija s jedne strane uzrokuje reakciju s druge strane. Konstantno smo stalno u nekoj vrlo napetoj situaciji", poručio je politički analitičar.

'Ukrajina se priprema za oslobađanje okupiranih teritorija'

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević smatra da napetost ima dublju pozadinu.

"Vrlo vjerojatno Ukrajina se priprema za oslobađanja okupiranih teritorija, a Rusija pokazuje zube ne bi li Ukrajinu odvratila od te namjere jer poznato je da Rusija podupire te odmetnute pokrajine Donbas, Donjeck i Luhansk", rekao je Kovačević za RTL Direkt.

A cijelu je situaciju svojom izjavom dodatno zapalio i bjeloruski predsjednik. "Nikad neću stati na stranu nacionalističkog ludila koje se može vidjeti u Ukrajini danas. Razumijete? Napravit ću sve da Ukrajina bude naša. Ukrajina je naša, naši ljudi su tamo", poručio je Aleksandar Lukašenko.

"NATO zamjera ruskim vlastima veliku koncentraciju vojske u pograničnim područjima, a Rusi im na to odgovaraju, mi na svom teritoriju možemo raspoređivati vojsku kako hoćemo, ali i dodaju, NATO instalira suvremena oružja, superbrze rakete koje mogu za pet minuta pogoditi Moskvu", zaključio je Kovačević.