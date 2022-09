Profesor na Fakultetu političkih znanosti Zoran Kurelić gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao smrt kraljice Elizabete II. Kaže kako ga je njezina smrt iznenadila utoliko jer se dogodila danas, ali ne i jer se dogodila jer kraljica je bila stara i bolesna. Preživjela je 15 premijera, 14 američkih predsjednika, Drugi svjetski rat, Hladni rat, ogromne promjene, a upravo zbog svega toga bila je značajna. Kurelić kaže kako monarh u Engleskoj daje stabilnost, a ona je to činila kao nitko drugi.

'Baka nacije' je na vlasti bila 70 godina

"Na vlasti je bila 70 godina. Guardian danas upotrebljava riječ kao 'baka nacije', bila je osoba koja je svima prisna, to je nešto posebno i vidjet ćete kada nastupi žalovanje, do koje su je razine doživljavali na taj način", ističe.

Smatra kako su je Britanci voljeli jer je svoj posao obavljala besprijekorno.

"Monarh mora biti iznad politike, iznad stranke i odavati dojam da je neutralna, ona je to radila izvrsno", ističe pa pojašnjava kako nitko nije znao njen stav oko Brexita, oko referenduma u Škotskoj.

Charles je tek prijelazno razdoblje?

S druge strane njen nasljednik, Charles III. to definitivno nije, smatra profesor. On tvrdi kako novi britanski kralj ima 'zelene stavove', a nedavno je otvoreno kritizirao Borisa Johnsona.

"Neće to moći raditi kao kralj, neće moći izražavati stavove uopće, a tek neće tako kritizirati vladu", kaže.

Zaključuje i kako kralj neće abdicirati kako bi ga zamijenio njegov sin William. On je to, govori, čekao godinama i za to je spreman.

"Ipak, smatran je prijelaznom ulogom kako bi jednom mladom paru, kada on prestane biti kralj, omogućio da oni dobiju novog kralja", navodi.