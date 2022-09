Ivana Shiell, Hrvatica koja radi u Londonu za RTL je opisala kako se Britanija oprašta od najdugovječnijeg vladara, kraljice Elizabete čija je smrt objavljena u četvrtak poslijepodne.

Ljudi se ispred Buckinghamske palače skupljaju cijeli dan, kao da su znali da će se ovo dogoditi, kao da se ovo očekivalo. "Ovo je zaista jedna sumorna večer koju će pamtiti svi Britanci - ali i šira javnost i čitavi svijet. Sigurno ništa neće biti kao prije", kaže Shiell. Kazuje kako su svi nešto iščekivali - no svi su šokirani i tužni. Ovaj je događaj ujedinio čitavu britansku naciju, koja je kraljicu usporedila s "temeljem na kojem je sazdana moderna britanska nacija", kaže Shiell. Kiša pada, ali ljudi nikuda ne odlaze. I dalje stoje pred Buckinghamskom palačom.

'Postojali su znakovi'

"Proteklih tjedan dana osjećalo se nešto u zraku. Kraljica je bila krhkog zdravlja, događale su se određene aktivnosti na koje je trebala otići ili krenuti, pa se to otkazalo... Međutim, danas je postalo izvjesno, kada je krenula nota u britanskom parlamentu kako je kraljičino zdravlje ozbiljno narušeno, da je to sasvim nešto netipično", dodaje Shiell.

Mnogi britanski analitičari kažu kako je bilo izvjesno da se nešto dogodilo jer britanska monarhija, odnosno njihova služba za odnose s javnošću, nikada ne komentira u detalje kraljičino zdravlje, pa kada se to dogodilo svi su znali da je nešto drugačije. Danas je, dakle, kraj jedne ere. Sutra Britanija dobiva novog kralja - a kakva su očekivanja Britanaca?

'I mladu Elizabeta je dočekana sa skepse'

"Apsolutno optimistična. Međutim, ono što se može objediniti jednom mišlju je - to je zaista velika promjena. Od promjene same himne u kojoj će se pjevati 'God Save the King', promjene lica na valutama... Teško se naviknuti na sve te izmjene u jednoj večeri", prepričava Shiell.

Charles III za ovo se pripremao zaista dugo - sa 73 godine ne može biti spremniji nego ovog poslijepodneva, kada preuzima titulu. "Prisjetimo se da je Elizabeta postala monarh s 25 godina - bila je novopečena majka, supruga, po mnogima dosta nedorasla toj ulozi, dočekali su je sa mnogo skepse, međutim pokazala se kao jedna od najuspješnijih svjetskih persona koja će zasigurno obilježiti svjetsku povijest, ne samo britansku, a Charles III će po mnogima napraviti izuzetno dobar posao i takoreći dobro preuzeti uzde od svoje majke", dodaje Shiell.

Atmosfera na ulicama Londona je tužna. Ljudi su sumorni. "Na svakom koraku vidi se njezino lice, svaka stanica puna je njenih slika s naznačenom godinom smrti... Ljudi će nastaviti pristizati pred palaču, mnogi ovo uspoređuju s princezom Dianom", kaže.