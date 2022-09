Ante Kotromanović gostovao je u RTL-u Danas s Andrijom Jarkom te je rekao kako je ukrajinska akcija u zadnje vrijeme, njihovo oslobađanje svog teritorija od ruske okupacije "briljantno, sjajno, genijalan taktički potez".

"Ovo je jedna od većih vojnih obmana od Drugog svjetskog rata. Izigrali su ruske snage i ne mogu vjerovati da su Rusi popušili ovakvu foru. Mjesecima se najavljiva ukrajinska ofenziva na jugu, ona nije polučila nekog uspjeha, a ona je bila manevar. Ukrajinske snage, što nije uspjelo ni Rusima u šest mjeseci, uspjeli su ući u prostor koji su Rusi okupirali", rekao je.

Tajnost operacije

Upitan jesu li Ukrajinci doista uspjeli prevariti Ruse na način da su najavljivali ofenzivu na jugu, a onda svim silama udarili na istok zemlje, vojni stručnjak ističe kako su zamaskirali pokrete tisuća vojnika, odigrali pravu igru, specijalnu i to sve pod maskirnom stegom.

"To znači da su tajno, neprimijećeni, noću, u manjim skupinama prešli. Nije lako prebaciti stotinjak tenkova na takva mjesta. Nije ni slučajno da je Zelenskij otpustio visoke dužnosnike zbog sumnje u curenje informacija. Očuvali su tajnost operacije. Rusija se koncentrirala na jug, doveli i korpus s novom tehnikom, a onda je ovo bilo iznenađenje", tvrdi Kotromanović ističući kako je iznenađen ukrajinskom ofenzivom.

'Udarac u jetru'

"Nikad nemamo dovoljno informacija, pratimo od prijatelja po zemljama i otvorenih izvora. Moramo shvatiti da ukrajinska snaga se bori s cijelim vojnim arsenalom, a Rusi se bore sa 150 tisuća vojnika i ne mogu vjerovati da nisu shvatili da ne mogu tako na tisuću kilometara vojne operacije, a provode tamo neke vježbe s Kinom s 50 tisuća vojnika. Pitanje je nastavka borbe na ovaj način, Rusi nakon ovog svega, Ukrajincima će se podići moral, to je poruka građanima, Zapadu da ulaganja nisu uzaludna", rekao je.

"Ovo je bio udarac u jetru i teško će pasti Rusima, izgubili su veliki dio teritorija, pitanje je kako će Rusi reagirati. Što će Putin? Ako želi prevladati na tom području, nisu u jednom danu do sad osvajali više nego jedan kilometar, morat će angažirati veće snage, Ukrajinci rade vrlo dobro, obučavaju se, dobili pomoć zapada, rotiraju se, a Rusi to ne rade. Izgubili su tisuće, ali Ukrajinci to nadomjeste. Vode i u specijalnom propagandom ratu", zaključuje Kotromanović.