Ukrajinske snage nastavile su svoje brzo napredovanje u regiji Harkova u nedjelju, koristeći kolaps ruske obrane te si postavljaju pitanje koliko daleko mogu ići, piše Bloomberg.

Nepotvrđena izvješća tijekom noći sugeriraju da su kijevske trupe zauzele Veliki Burluk, grad oko 90 kilometara istočno od Harkova i nedaleko od rusko-ukrajinske granice. Ponovno je zauzet i grad Čkalovske, a sve su oči uprte u strateški smješten Izjum.

“Počinjemo napredovati ne samo prema jugu i istoku na području Harkova, već i prema sjeveru. Ostalo nam je još 50 kilometara do državne granice", rekao je ukrajinski vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnji u Telegram objavi.

Zalužnji je rekao da su njegove snage vratile 3.000 četvornih kilometara izgubljenog teritorija pod ukrajinsku kontrolu od početka rujna. Procjene o ponovnom osvajanju tla stalno su rasle posljednjih dana. Napredovanje predstavlja najveću pobjedu Ukrajine otkako su potisnuli ruske trupe od glavnog grada Kijeva u ožujku, a proteklih nekoliko dana smatra se najvažnijima od sada već 200-dnevne invazije.

Teške odluke

Ukrajinske trupe jasno su pokazale svoju sposobnost provođenja velike protuofenzive i promjene tijeka sukoba. Ipak, napredak stavlja ukrajinske zapovjednike i vođe pred neke teške odluke, dok odlučuju kada će zaustaviti svoje napredovanje.

"Kada progonite neprijatelja koji je slomljen, uvijek postoji značajan rizik da postanete zaneseni i otkrijete svoje bokove", rekao je Jack Watling, viši znanstveni suradnik za kopneno ratovanje na Royal United Services Institute u Londonu.

Watling je opisao ukrajinskog zapovjednika u harkovskom kazalištu kao opreznog i smatra da je malo vjerojatno da će se zanijeti. To znači da će se protuofenziva vjerojatno usporiti s konsolidacijom i otkazati svaki pokušaj potpunog uklanjanja ruskih snaga iz regije do 2023.

Brzina osvajanja vjerojatno je iznenadila i same Ukrajince, koji su imali za cilj prekinuti kritične linije opskrbe ruskim snagama u Izjumu, ključnoj točki za pokretanje ruske ofenzive u istočnoj regiji Donbas. Umjesto toga, ruske snage su pobjegle. "Ruski moral je vrlo nizak, a kada je moral nizak onda šok može dovesti do raspada", rekao je Watling. “Rusi su kolabirali i potpuno se povukli, a siguran sam da Ukrajinci to nisu očekivali”, dodao je.

Kremlj ne daje znakove panike

Institut za proučavanje rata, istraživački centar sa sjedištem u SAD-u, rekao je da će Ukrajina vjerojatno zauzeti Izjum u sljedećih dan ili dva "ako to već nisu učinili". Ukrajinske trupe doista su zauzele Izjum, rekao je na nacionalnoj televiziji Mikita Karakaj, pripadnik nacionalne garde i bivši zamjenik vijeća Izjuma. Tvrdnja se nije mogla odmah potvrditi.

Rusko ministarstvo obrane u subotu je potvrdilo povlačenje trupa iz regije, ali je taj potez okarakteriziralo kao dio plana za preraspoređivanje snaga dalje na istok kako bi se "postigli navedeni ciljevi oslobađanja Donbasa".

U nedjelju, ministarstvo nije spomenulo povlačenje u redovitom televizijskom brifingu, ali je pokazalo kartu koja otkriva da su se moskovske snage povukle s velikog dijela teritorija koji su nedavno držali u regiji Harkov.

Barem izvana, Kremlj nije pokazao znakove panike. Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu se držao najavljenog rasporeda, uključujući i predsjedavanje otvaranjem nove boksačke dvorane i golemog panoramskog kotača u moskovskom parku. Vlasti u Moskvi održale su veliki vatromet u subotu navečer kako bi obilježile godišnjicu osnutka grada.

“Trebali bismo paziti na neku neočekivanu Putinovu reakciju”, rekao je Mick Ryan, umirovljeni general australske vojske koji tweeta o vojnoj strategiji. "On (za razliku od nekih njegovih viših vojnih časnika) nije pokazao znakove da vjeruje da je invazija u nevolji."

U Kijevu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u subotu održao posljednji u nizu sastanaka sa svojim najvišim vojnim zapovjednicima, obavještajnim dužnosnicima, časnicima kabineta i savjetnicima.

Bijesni Kadirov

Ruski vojni blogeri lojalni Kremlju počeli su izražavati kritike o tome kako je Putinov rat, osmišljen da pregazi Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili tjedana, izvršen. Daniil Bezsonov, prvi zamjenik ministra informiranja Narodne Republike Donjeck u Donbasu koju podržava Moskva, rekao je u subotu da je ruska vojska napustila Izjum i neka druga mjesta u Harkovu.

"Naravno, ovo je rezultat pogrešaka visokog zapovjedništva", napisao je na svom Telegram kanalu. Ruska sugestija da je njeno povlačenje bilo planirano također je uzbudila nepokolebljive pristaše Kremlja.

Čečenski vođa Ramzan Kadirov, koji je poslao tisuće svojih boraca na frontu, kritizirao je ruske vlasti jer nisu pripremile javnost za iznenadni očiti preokret. "Greške su napravljene", rekao je u kasnonoćnoj objavi na Telegramu u subotu. "Ako danas ili sutra ne dođe do promjena u strategiji specijalne vojne operacije, bit ću prisiljen kontaktirati vodstvo Ministarstva obrane i vodstvo zemlje i objasniti stvarnu situaciju na terenu", rekao je Kadirov.

Mikola Bielieskov, znanstveni suradnik na Nacionalnom institutu za strateške studije u Kijevu, rekao je da će ukrajinska vojska pažljivo odvagnuti sljedeće korake. "Još uvijek trebamo konsolidirati dobitke i očistiti naselja, osloboditi Izjum, osigurati sigurnost krila sa sjevera, od Rusa u Belgorodu", rekao je Bielieskov. "Stoga bih rekao da je bolje biti konzervativan i konsolidirati dobitke, jer za ići dalje postoje rizici."

Ruski kolaps na sjeveru djelomično je posljedica toga što su snage smanjenje kako bi ojačale ruske položaje protiv protuofenzive u regiji Herson na jugu, rekao je Bielieskov. "Rusi nisu imali uobičajenu dubinsku obranu", rekao je Bielieskov. "Dakle, čim je prva linija prekinuta, nastala je praznina."

'Pokazalo se pogrešnim'

Suočeni sa spiralnim cijenama energije i vjerojatnim recesijama koje su djelomice uzrokovane sankcijama nametnutim Rusiji nakon njezine invazije, dokaz sposobnosti Ukrajine da povrati teritorij mogao bi se pokazati ključnim za njenu kontinuiranu potporu.

"Sjetite se da je konsenzus tijekom ljeta bio da će doći do zastoja i da će se linije popraviti jer Ukrajinci neće biti sposobni za proboj", rekao je Bielieskov. "Pa, strateška važnost ovoga što se sada događa je da smo dokazali da je taj konsenzus pogrešan."

Zbog toga je još važnije da se prošlotjedni dobici zadrže, ali i da ukrajinski partneri izvuku prave pouke, prema Bielieskovu. “Još uvijek su nam potrebne rakete zemlja-zrak, za zaštitu od manevara jurišnih helikoptera i borbenih zrakoplova; i dalje nam treba teška artiljerija, jer oni imaju mnogo više; još uvijek trebamo teške oklope i pokretljivost”, rekao je. “Uspjeli smo to napraviti unatoč deficitu, ali i dalje imamo deficit".