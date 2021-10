Nekadašnji američki državni tajnik i načelnik združenog stožera američkih oružanih snaga Colin Powell jučer je preminuo od posljedica zaraze koronavirusom. Powell je bio u potpunosti cijepljen, a imao je 84 godine.

Zdravstveni dužnosnici sada se brinu kako će antivakseri i aktivisti protiv cjepiva iskoristiti Powellovu smrt kako bi ustvrdili da cjepiva ne djeluju.

Prevencija bolesti

"Moramo početi od znanosti i onoga što istraživanje pokazuje. Cjepiva protiv Covid-19 iznimno su učinkovita u sprječavanju bolesti, a osobito teških. Najnoviji podaci američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju da oni smanjuju vjerojatnost da će test biti pozitivan na Covid-19 za šest puta, a vjerojatnost smrti za 11 puta. To znači da ako ste cijepljeni, šest je puta manje vjerojatno da ćete dobiti Covid-19 od nekoga tko nije cijepljen. I imate 11 puta manju vjerojatnost da ćete umrijeti od Covid-19 u odnosu na necijepljenu osobu", kazala je medicinska analitičarka dr. Lean Wen za CNN.

Još jednom objašnjava kako cjepiva za covid-19 ne štite 100 posto, kao što nijedno cjepivo ne štiti 100 posto. No, to ne znači da se ne moramo cijepiti i zaštititi.

Cjepivo predstavlja kabanicu

Napominje kako pojedinci koji su stariji će više patiti od ove bolesti i onda i umrijeti. Posebno su ugroženi ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom. General Powell pripada u tu kategoriju. Zato je to jedan od razloga što se booster doze preporučuju, pogotovo osobama s umjerenim ili teškim imunokompromitiranjem.

"Zamislite cjepivo protiv koronavirusa kao jednu iznimno dobru kabanicu. Vrlo dobro vas štiti od kiše. No, ako ste u grmljavinskoj oluji, a zatim dođe uragan, postoji mnogo veća šansa da ćete se smočiti. To ne znači da vam je kabanica neispravna. To znači da ste u lošem vremenu, a kabanica vas možda neće uvijek zaštititi. Ako ste u blizini velikog broja virusa, to povećava vaše šanse da se zarazite. Problem nije u cjepivu - u tome što je oko vas previše virusa. I zato je ključ cijepiti što veći broj ljudi", objašnjava doktorica Wen.

'Možete poduzeti sve potrebne korake da spriječite bolest'

No, kako uvjeriti antivaksere da je cjepivo dobro za njih i da bi se trebali zaštititi?

"Recimo da netko ima srčanu bolest. Postoje lijekovi za liječenje srčanih bolesti, ali nisu 100 posto učinkoviti - ništa nije. Samo zato što netko završi s pogoršanjem svoje bolesti i u bolnici, ne znači da lijekove nije vrijedno uzimati. Ili poslužimo se primjerom prevencije.

Recimo da netko tko se zdravo hrani i puno vježba ipak završi s visokim krvnim tlakom i dijabetesom. To ne znači da dijeta i tjelovježba nisu dobri. To samo znači da možete poduzeti sve potrebne korake da spriječite bolest, ali ponekad biste ipak mogli oboljeti", pojašnjava ova doktorica.