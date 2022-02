Rusi su u srijedu trebali napasti Ukrajinu. Barem su tako najavljivali američki obavještajci i zapadni mediji. No, nijedan metak nije ispaljen, a Kremlj se izruguje tim tvrdnjama pitajući se u koliko sati počinje rat i upozoravajući Ukrajince da namjeste budilice kako ne bi propustili invaziju.

"Molimo zapadne medije da objave vremenski plan naših invazija za iduću godinu da možemo planirati godišnji odmor", poručila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

Ostatak svijeta se pita što se zapravo događa i što Vladimir Putin smjera? Ruske vojne vježbe u blizini Ukrajine traju već mjesecima, a njihovo Ministarstvo obrane objavljuje snimke vojnog vlaka punog opreme i naoružanja kako se s Krima vraća u svoju bazu. No, Joe Biden i NATO su sumnjičavi. Tvrde da nema povlačenja, već samo dovlačenja novih postrojbi. Pred ukrajinskom granicom je sada 150.000 vojnika.

Hladnoratovski šah

Atmosfera straha za Ruse nije novost. Na tome, uostalom, počiva njihova vanjska politika. Imaju veliku moć i drže svijet u neizvjesnosti. Otprilike tako bi se mogli sažeti zaključci brojnih knjiga, znanstvenih radova, filmova i serija. Rusi su nježno gradili imidž opasnih tipova, a o tome više zna profesor Božo Skoko, autor nove knjige "Strateško komuniciranje država".

"Rusi poprilično koriste onaj strateški propagandni nastup koji je bio svojstven za vrijeme Hladnog rata. Zapravo to sve podsjeća na jednu igru šaha. Putin pritom ima pokeraško lice i nikad ne znate koji će potez povući i zapravo ovo postaje igra živaca. Hoće li ili neće netko povući krivi potez. Ono što je dobro je da nije počeo rat", rekao je Skoko za RTL.

Pobijanjem teze da rat u Ukrajini počinje u srijedu, Rusi su na neki način osramotili Zapad, a naročito njihove obavještajne službe.

"Dobro je da nije počeo rat, no s druge strane Zapad onda ispada nevjerodostojan, odnosno obavještajni sustav koji dolazi sa Zapada. Naravno da će Rusi to iskoristiti da ismiju. I Istok i Zapad pokušat će to iskoristiti u svoju korist i prikazati to kao neku svoju pobjedu. Međutim, ovo je tek završeno poluvrijeme. Rusija neće svoje prste tek tako maknuti od Ukrajine, a isto tako Zapad će morati raditi na tome da dokaže svoju snagu i vjerodostojnost", smatra Skoko.

Peglanje imidža

No, za peglanje imidža jedan od najboljih alata su mediji. Države u posljednjih desetak godina intenzivno koriste televizije i portale kako bi prikazivale nekakvu vlastitu istinu. Tako i u rusko-ukrajinskoj krizi pristižu dijametralno suprotne informacije s istoka i zapada.

"To je bio trend zadnjih desetak godina da su mnogobrojne države ulagale u vlastite medije na nizu stranih jezika kako bi širile činjenice kroz nekakvu njihovu prizmu istine i interesa. Ako pogledamo posljednjih nekoliko godina Rusija je bila poprilično aktivna, ali i neke manje zemlje su ulagale u to. Drugim riječima, nema više onih apsolutnih medija koji bi prenosili istinu svijetom, poput CNN-a, jer znamo da mediji ako nisu u vlasništvu, onda su u službi pojedinih država i njihovih interesa", zaključio je profesor Skoko.