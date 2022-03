Govoreći o situaciji u Ukrajini, Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, rekao je jutros za N1 televiziju da je Kijev još uvijek ratni grad, kao i ostatak zemlje. Otkrio je da su Rusi noćas počeli ofanzivu sa sjeverozapada i iz istočnog smjera s ciljem da izađu na glavne ceste koje spajaju Kijev s drugim područjima Ukrajine.

"Vode se borbe, ukrajinske snage učinkovito zaustavljaju ovaj pokušaj ruskog prodora prema Kijevu. Stanje u gradu je normalno, bez obzira na to što se svako malo događaju granatiranja. I noćas nas je probudila dosta jaka eksplozija, raketa je navodno pogodila vikendice, jako se čulo. U gradu se sve više otvaraju i male radionice, frizerski saloni, kafići, s radom nastavljaju i veleprodaje i veće samoposluge. Stanje je još uvijek napeto, ali mi se držimo”, govori Kamenjeckij.

Koji je Putinov cilj?

Kamenjeckij kaže da ruski predsjednik Vladimir Putin sigurno ima neki cilj. “Oni su ovaj vikend počeli govoriti da će prebaciti snage u Donbas, a odmah su počeli s napadima na Kijev. Pretpostavljam da ima neki politički cilj, Kijev je stvarno teška meta za Ruse. Granica grada je dugačka oko 150 kilometara, na dva mjesta je dijeli dosta široka rijeka Dnjepar. U ovakvim uvjetima su za zauzimanje Kijeva sve ruske snage trebale biti preusmjerene samo na Kijev. Mi se i spremamo za obranu grada”, govori.

Smatra da nije izgledno da će Rusi uspjeti podijeliti Ukrajinu na dva dijela, kao što su to sugerirale ukrajinske tajne službe. “Mislim da je to neostvarivo. Ako ste vidjeli ove brojke ruske vojske koju su koristili za operaciju protiv Ukrajine, oni su koristili oko 55 posto svih svojih kopnenih snaga. Zauzeli su onaj teren koji vidite na kartama… Ove snage koje oni koriste u Ukrajini bi u teoretskom trećem svjetskom ratu morale dojuriti do La Manchea i razbiti vojsku NATO-a. Vidite do kud je 55 posto kompletne ruske vojske došlo u Ukrajini. Pobijediti teoretski u jednoj operaciji je moguće, ali kontrolirati… oni to neće moći”, kaže.

Nedostaje im oružja

Otkrio je da je Ukrajini veći problem to što im fali nekih vrsta oružja, tako da zbog toga Rusi napreduju u nekim dijelovima Ukrajine. Naime, nedostaje im protuzračnog, proturaketnog i protubrodskog oružja.

"Da imamo to oružje, Rusi ne bi ostvarili ni ovo što su dosad. Ako rat ne stane, Ukrajini treba pomoć sa svim vrstama oružja. Generalno, Zelenskij traži način na koji se može obustaviti rat. Rusi dosta lažu, čak i sastav te mirovne delegacije im je… delegaciju vodi bivši ministar kulture koji je uhvaćen u plagiranju, osoba koja nema nikakvog utjecaja u Rusiji”, govori.

Utjecaj sankcija

Kamenjeckij je rekao i da se počinje vidjeti utjecaj Zapadnih sankcija Rusiji. Rusi s kojima je u kontaktu kaže da osjećaju sankcije, nestanak proizvoda, šećera i ostalih potrepština.

"Ali oni su navikli i vlasti ih podržavaju u tome da se sve ovo mora preživjeti, da se mora naviknuti na taj način života jer smo ugroženi. To je ideja koja se vuče još iz vremena SSSR-a, da smo okruženi neprijateljima, da moramo pretrpjeti… Na tome vlast inzistira i zato imaju dosta veliku podršku u državi, ali za neko vrijeme to će se promijeniti. Omladina dobro poznaje zapadni način života i oni vide da nije baš pitanje toga da ih netko ugrožava”, objašnjava.

'Putin je samo frontman'

Kamenjeckij kaže da za sada ne vidi mogućnost promjene režima u Rusiji. “Putin je samo frontman. On apsolutno spada u centar donošenja odluka, ali on nije jedini koji donosi odluke u Rusiji. Ako će se nešto dogoditi s njim, onda će biti u pitanju njegovo zdravlje. Dosta čudno izgleda to s bunkerima, s komunikacijom s drugim ljudima… Može biti svašta. Tamo su dobri glumci i Putin je jedan od njih. Može biti svašta u toj situaciji, ne bih prognozirao koliko dugo će on ostati na svojoj funkciji. Ali, sigurno će se Rusija promijeniti.”

“Ovakav rat kakav se ovdje vodi ne može trajati predugo. Ukrajina je mnogo manja zemlja, ima manje ljudi, manje materijalnih rezervi od Rusije.. Mislim, ako govorimo o prognozama, još par tjedana će sigurno trajati ova aktivna faza. Onda mora postati jasno hoće li kritična masa gubitaka neke strane… A to je bitno i za Rusiju jer onaj koji juri naprijed na tuđem teritoriju gubi puno snage. Zelenskij inzistira da se stanje vrati na ono prije 24.2. i da se krene otud, ali koliko vidimo zasad, Rusija ne pristaje na tu poziciju. Moramo barem još par tjedana preživjeti i vidjeti kako će biti dalje”, zaključuje Kamenjeckij za N1 televiziju.

