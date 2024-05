"Imat ćemo leteća taxi vozila u Srbiji do 2027, u Kini je to već napravljeno, a imat ćemo i mi. Gledat ćemo da imamo prvi u Europi, a ako ne prvi, onda drugi, sigurno, do 2027 svakako. A nek mi se smiju i dalje!" izjavio je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

On je tako ponovo podsjetio na svoje najave da će do 2027 godine i velike izložbe EXPO u Beogradu biti moguća vožnja tzv. 'letećim taxi vozilima'. Radi se, zapravo, o malim električnim letjelicama, tzv. 'quadcopterima'. Ovakve letjelice razvija desetak kompanija širom sveta, a u SAD su već u eksperimentalnom letu na kraćim destinacijama.

S druge strane, u Kini je već planiran i početak serijske proizvodnje, na što je i predsjednik Vučić najvjerojatnije mislio. Kineski start-up 'Xpeng' je već dobio dozvole tamošnjih vlasti za početak komercijalne upotrebe 'Voyager X2' letjelice, a do kraja godine se planira i početak masovne proizvodnje.

U pitanju je tzv. 'eVTOL' - električna letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem. Postoje različite konfiguracije, a cijena se kreće oko 200 tisuća dolara kao i automobil visoke klase, dok se očekuje nešto niža cijena nakon početka masovne proizvodnje. 'X2' kontrolira kompjuter u letu, a čak i ako mu otkaže jedan od osam motora, on i dalje može stabilno letjeti.

U pitanju je peta generacija ovog letećeg vozila, a slična vozila razvija još nekoliko kineskih kompanija.

