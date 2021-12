Kina se bori sa usporavanjem gospodarstva, no njezina valuta rijetko kada je bila jača nego danas. Juan jača u odnosu na američki dolar ove godine iako se Sustav federalnih rezervi (FED) sprema povećati kamatne stope, piše Laura He u svojoj analizi za CNN i pita se što nam to govori?

Kineska valuta je skočila za više od 8% u 2021., prema indeksu koji prati učinak juana u odnosu na 24 druge valute. Na temelju tog pokazatelja - CFETS RMB indeksa - to je samo 0,26% manje od prethodnog rekorda postavljenog u studenom 2015.

Juan je također ojačao u odnosu na dolar. Juan je ove godine porastao između 2,4% i 2,8% u odnosu na dolar - ovisno o tome trguje li se u Kini ili "offshore". Obje su verzije sada na najvišoj razini u odnosu na dolar u posljednje tri godine ili više. "Offshore" tečaj trenutno iznosi 6,34 juana po dolaru, što je razina koja nije viđena od svibnja 2018.

Što stoji iza porasta?

U prosincu je ovogodišnje jačanje juana bilo "najbolje na svijetu", rekao je Marc Chandler, izvršni direktor Bannockburn Global Forexa, tvrtke za trgovinu tržišta kapitala sa sjedištem u Ohiju.

Procvat izvoza i vrući novac koji jure za relativno sočnim prinosima na kineske državne obveznice stoje iza tog porasta "unatoč slabijem gospodarskom rastu", tvrdi Becky Liu, voditeljica kineske makro strategije u Standard Chartered Bank. Snažan rezultat valute mogao bi se nastaviti i u 2022., čak i dok se kinesko gospodarstvo bori se s tvorničkom inflacijom, velikim usporavanjem u prometu nekretnina i tekućim regulatornim udarima usmjerenim na privatni sektor.

Liu očekuje da će juan ojačati na 6,3 za dolar u prvih nekoliko mjeseci sljedeće godine. Analitičari Goldman Sachsa sugeriraju da bi se isto moglo dogoditi u prvoj polovici 2022., i to iz sličnih razloga. (U 2014., offshore juan dotaknuo je gotovo 6,01 u odnosu na dolar, svoju najvišu razinu otkako je Kina provela značajnu ponovnu procjenu svoje valute 2005. godine.)

Postoje pozitivne strane ovog trenda. Što je juan jači, to je vjerojatnije da će središnje banke zadržati velik dio valute u rezervi, promičući njezinu globalnu upotrebu. To bi također moglo pomoći da se uvoz pojeftini i da se obuzda visoka inflacija. Kina kupuje puno robe čija je cijena u dolarima.

No postoji prilično loša strana ako valuta naraste prebrzo. Koliko god da je kineski izvoz sada jak, skuplja valuta bi također mogla uzrokovati da taj izvoz postane manje konkurentan u inozemstvu. S obzirom na to koliko je trgovina bila vitalna za kinesko gospodarstvo, to bi moglo ugroziti ionako krhki oporavak.

Snažan izvoz

Kinesko gospodarstvo posljednjih je mjeseci pogođeno prekidima u transportu i produbljivanjem imovinske krize. Ozbiljna energetska kriza, koja se u međuvremenu ublažila, također je pridonijela rastu gospodarstva najslabijom stopom u prošloj godini u posljednjem tromjesečju.

Uprkos tome, kineski izvoz se dobro održao. Pošiljke iz Kine dosegle su 325,5 milijardi dolara u studenom, što je skok od 22% u odnosu na godinu prije, prema vladinim statistikama objavljenim u utorak. Izvoz je u prvih 11 mjeseci ove godine porastao za 31% na više od 3 bilijuna dolara – više nego u cijeloj 2020.

Analitičari su taj učinak uglavnom pripisali jačanju potražnje za kineskom robom dok se svijet oporavlja od pandemije koronavirusa. Kina, koja je zauzela pristup nulte tolerancije na covid-19, također je uvelike izbjegla poremećaje zbog epidemije koji su pretrpjeli suparnički izvoznici, poput Vijetnama i Indonezije.

Glavni razlog porasta juana je količina novca koja stiže u Kinu, uglavnom zahvaljujući rastućem izvozu, rekao je Larry Hu, voditelj kineske ekonomije u Macquarie Group. Tvrdi da je vjerojatno da će izvoz ostati snažan čak i dok svijet reagira na omikron varijantu koronavirusa, "ako je iskustvo iz varijante delta ovog ljeta bilo kakav vodič".

Analitičari iz Standard Chartered također su prošli tjedan rekli da bi kineski izvoz mogao dobiti poticaj kako Sjedinjene Države povećavaju kapacitet dostave. Istaknuli su u bilješci istraživanja da bi se ograničenja takvog kapaciteta trebala ublažiti kako sve više američkih luka bude povećavalo operacije.

Klađenje na kineske obveznice

Drugi je razlog za rast juana, prema analitičarima, količina međunarodnog entuzijazma za kineske obveznice. Vrijednost obveznica denominiranih u juanima u posjedu međunarodnih ulagača porasla je osmi mjesec zaredom u studenom na 3,9 bilijuna juana (620 milijardi dolara), prema podacima Narodne banke Kine.

Globalna ulaganja u kineske obveznice ubrzana su nakon što je FTSE Russell, dobavljač globalnih indeksa, u listopadu dodao kineske državne obveznice svom vodećem indeksu svjetskih državnih obveznica. To je jedan od najčešće korištenih svjetskih referentnih vrijednosti za obveznice.

Analitičari ANZ-a očekuju da će uključivanje Kine u indeks donijeti oko 130 milijardi dolara ulaganja u kineske državne obveznice tijekom sljedeće tri godine. Također su procijenili da će strani ulagači do kraja ove godine posjedovati 4 trilijuna juana (625 milijardi dolara) kineskih "onshore" obveznica.

Globalni ulagači jure za "privlačnim" povratom od kineskih državnih obveznica, dodali su analitičari. Kina trenutno nudi 10-godišnji prinos od 2,9%, u usporedbi s 10-godišnjim prinosom američkog Trezora od 1,44%. Analitičari ANZ-a očekivali su da će te obveznice zadržati svoju privlačnost, čemu pomaže niska volatilnost juana, kojim se još uvijek ne trguje potpuno bez državne intervencije.

Stabiliziranje rasta juana

Peking bi još mogao intervenirati kako bi zaustavio brzu aprecijaciju juana. Narodna banka Kine objavila je u četvrtak da će podići omjer obvezne devizne pričuve sa 7% na 9%, što je drugo povećanje omjera ove godine. Taj će potez prisiliti kineske financijske institucije da zadrže više stranog novca u rezervi, koji se naširoko tumači kao pokušaj smirivanja rasta juana.

"Ovo je jedan od najjačih signala" da se središnja banka neugodno osjeća zbog tempa aprecijacije juana, napisali su Gaurav Garg i Philip Yin, analitičari Citija, u izvješću u petak. Središnja banka je već prošlog mjeseca upozorila da bi se financijske institucije i tvrtke trebale suzdržati od "spekulativnih" klađenja oko juana. Analitičari su izjavili da su regulatori zabrinuti ako juan bude prejak da će to naštetiti konkurentnosti kineske robe diljem svijeta. Financijska tržišta također bi mogla biti potresena brzim priljevom kapitala ako valuta prebrzo aprecira.

"Po našem mišljenju, poželjno je da [juan] ostane uglavnom stabilan [za] kineske vlasti", rekla je Liu iz Standard Chartered. Ipak, Liu očekuje da će izgledi ostati mali i da će Kina primijeniti "tešku izravnu intervenciju", kao što je izravna kupnja dolara i prodaja juana.

Povišenje kamatne stope u SAD-u također bi mogle povući dio važnosti s juana, jer Kina ide u suprotnom smjeru u pogledu monetarne politike u pokušaju da potakne rast." I dalje očekujemo daljnji rast juana, ali znatno postupnijim tempom", napisali su analitičari Goldman Sachsa u prošlomjesečnom istraživačkom izvješću, ističući da su kineski "ključni trgovinski partneri" počeli pooštravati politiku.