Iako su do prije samo nekoliko godina djelovali kao daleka budućnost i znanstvena fantastika, na svjetskom tržištu danas postoji desetine modela humanoidnih (čovjekolikih) robota, različitih namjena i cijena. Većina ovakvih robota se i dalje razvija za upotrebu u industriji poput Figure 2 koje bavarski proizvođač automobila BMW koristi u svojim tvornicama. I tehnološki gigant Tesla također razvija svog robota pod imenom Optimus koji bi se mogao tržištu naći već sljedeće godine.

S druge strane, proizvođači elektronike iz Kine su se fokusirali na manje i jeftinije robote, cijenom do pet tisuća dolara, da bi se na tržištu stvorila nova klasa uređaja za pomoć u kući, kao i u kancelarijama. Glavni fokus kod ovakvih robota je njihova autonomija, i u pogledu mogućnosti i zadataka koje trebaju obaviti kao i u trajanju baterija.

Guinnessov rekord

Kineski "Agi Bot", kompanija iz Šangaja, nedavno je predstavila svog "A2" robota kojeg opisuju kao savršenu vezu između ljudskog svijeta i svijeta robota, te da je dizajniran na osnovu kretanja i ergonomije pravog čovjeka. Robot ima i svoj Ai model umjetne inteligencije, te može učiti iz prethodnih iskustava u interakciji s ljudima.

Ovaj robot ima i napredni sustav kretanja, čak i u složenom okruženju, a nedavno je i postavio Guinnessov rekord u kategoriji najdužeg samostalnog kretanja za robota. "Agi Bot A2" je tako hodao 106,2 kilometara samostalno od 10 do 13. studenog. Robot se također mogao sam kretati tijekom 24 sata na temperaturama koje su dostizale i 40 Celzijevih stupnjeva.

