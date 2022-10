XI Jinping je osigurao da mu je apsolutna lojalnost jedini način da se preživi u tajnovitom i brutalnom svijetu "crne kutije" kineske politike. Kineski predsjednik je politički vladar koji vlada željeznom rukom uz pomoć golemog sigurnosnog aparata i prijetnje smrtnim kaznama protivnicima.

Treći mandat kineskog predsjednika bez presedana na vlasti trebao bi biti potvrđen i on stoji kao neprikosnoveni "glavni vođa" najmnogoljudnije nacije svijeta.

Ovaj incident je zgrozio mnoge

Ovaj 69-godišnjak promijenio je ograničenje od dva mandata kako bi mu se omogućilo da ostane na dužnosti još najmanje pet godina, a možda čak i doživotno, piše The Sun.

Kineski jednostranački sustav predstavlja vanjsku sliku jedinstva, ali neizbježno iza kulisa postoje glasine o nezadovoljstvu, pa čak i prisluškivanju Xija.

I nakratko se otvorio prozor u ovaj svijet kada je jeziva snimka pokazala Xijevog prethodnika, Hu Jintaoa, kako ga dva muškarca izvode sa velikog sastanka Kongresa Komunističke partije. Točni razlozi za to ostaju nepoznati, i možda se nikada neće saznati, ali neki su sugerirali da je to jednostavno Xijevo "pokazivanje moći".

U sjeni Xi je iskoristio svoju nemilosrdnost i političke talente za mnogo učinka, čineći sebe najmoćnijim kineskim vođom od predsjednika Maoa, čija je brutalna vladavina dovela do smrti milijuna.

Uoči 20. kongresa Kineskog partijskog kongresa kružile su glasine da je viši policijski časnik osuđen na smrt zbog korupcije zapravo prisluškivao Xija. Bio je to rijedak trenutak koji je rasvijetlio ono što se događa u mutnom svijetu kineske politike.

'On je nemilosrdan, politički vrlo pametan'

Otkad je na vlasti, Xi je smijenio 200 takvih visokih, ali loše plaćenih dužnosnika, od kojih nitko nije pristaša kineskog predsjednika, kaže stručnjak za Kinu Steve Tsang.

"On je nemilosrdan, politički vrlo pametan i ne uzima zarobljenike", rekao je za The Sun Tsang. Xi je ono što je u Kini poznato kao "princ", sin izvjesnog Xija Zhongxuna, starijeg veterana Komunističke partije koji se okrznuo režimu i završio u zatvoru.

Mladi Xi bio je istjeran iz svoje elitne škole i na kraju protjeran da radi u udaljenom i siromašnom dijelu zemlje. No, unatoč poniženju, Xi je ostao istinski vjernik stranke kojoj se nakon nekoliko pokušaja pridružio 1974. godine.

Zatim se krenuo penjati prema vrhu, postavši šef pokrajinske stranke prije nego što je 2007. postao nasljednik.

Tsang kaže da se tijekom uspona na vlast predstavljao kao "kandidat jedinstva" i držao je pognutu glavu sve do trenutka prije nego što je trebao preuzeti vlast 2012., ali onda je misteriozno nestao na 10 dana, čak je otkazao sastanak s tadašnjom američkom državnom tajnicom Hillary Clinton.

Njegovi 'nasljednici' suočeni su sa smrtnom kaznom

Pojedinosti ostaju tajna, ali Tsang vjeruje da je Xi iskoristio te dane kako bi pokrenuo operaciju iza scene te učvrstio svoj autoritet.

"Ono za što je iskoristio taj nestanak bili su u osnovi sigurni uvjeti za vlastito nasljeđivanje kako bi, kada ga preuzme, mogao raditi što god želi”, rekao je. "Tako da je od samog početka, onog trenutka kada je postao vođa Komunističke partije, mogao početi s promjenama", dodaje Tsang.

Njegov prvi potez bio je pokretanje antikorupcijske kampanje usmjerene na više kineske dužnosnike, poznate kao Tigrovi, koji pune svoje džepove na sveopće gađenje običnih građana.

Za lukavog vladara Xija, smrtne kazne koje često prate osude imale su učinak uklanjanja dužnosnika koji bi potencijalno mogli krenuti protiv njega - i pridobiti javno mnijenje. Dok se većina smrtnih kazni uvjetuje na dvije godine, dovoljno ih se izvrši da bi se postigao željeni učinak slanja poruke potencijalnim neprijateljima.

Ming Xia sa Sveučilišta New York City je istaknuo: "Xi je bio brutalan prema svojim potencijalnim konkurentima i njihovim podređenima unutar stranke i države. Hvalio se s više od 4 milijuna stranačkih članova i kadrova koji su bili istraženi i kažnjeni u njegova dva mandata."

"Na temelju onoga što je Xi radio i kako možemo predvidjeti da će još veća ekonomska i socijalna kriza biti na putu, možemo imati dovoljno razloga za strah da bi Xi mogao ispasti usporediv s Mao Zedongom", kazao je Ming te dodao da se Xijevo "srce zamračilo" zbog "brutalnih političkih borbi i nasilja" iz ranijeg pada njegovog oca.

Održan je i prosvjed protiv Xija

Uoči stranačkog kongresa održan je rijedak prosvjed u središtu Pekinga u kojem je prosvjednik razvio transparent na mostu na autocesti nazivajući Xija "lopovom i "diktatorom".

Xijevo inzistiranje na nastavku svoje politike "Zero Covid" sa svojim strogim karantenama također je dovelo do nezadovoljstva. Ali većina stručnjaka vjeruje da postoji element protivljenja Xiju, no svatko tko se nada da će ga svrgnuti s vlasti neće imati posla.

"Xi je paranoičan oko održavanja svoje osobne sigurnosti i, naravno, svoje moći i statusa doživotnog vođe", rekao je Will Lam, politički analitičar na Kineskom sveučilištu u Hong Kongu.

"Moglo bi biti više uhićenja, posebice osoblja iz policije, državne sigurnosti ili vojske za koje Xi sumnja da organiziraju prosvjede ili druge vrste zlonamjerne akcije protiv vrhovnog vođe", dodaje.