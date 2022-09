Ukrajinski dužnosnici pozvali su svjetske čelnike da upute odlučno upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i jasno mu daju do znanja da bi svaki pokušaj upotrebe nuklearnog oružja u Ukrajini rezultirao katastrofalnim posljedicama za Rusiju, piše Guardian.

"Druge nuklearne države moraju vrlo jasno reći da će, čim Rusija uopće pomisli na izvođenje nuklearnih napada na stranom teritoriju – u ovom slučaju teritoriju Ukrajine – smjesta doći do uzvratnih nuklearnih napada kako bi se uništila nuklearna lansirna mjesta u Rusiji", kazao je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

'Putin i njegovi ne razumiju sve rizike onoga što rade'

Ruska televizija emitirala je u srijedu Putinovo obraćanje u kojemu je on zaigrao na nuklearnu kartu. Ruski predsjednik također je najavio "referendume" u četiri djelomično okupirane regije Ukrajine, o njihovom pripojenju Ruskoj Federaciji te je proglasio djelomičnu mobilizaciju.

"Kada je teritorijalni integritet naše zemlje ugrožen, da bismo zaštitili Rusiju i naš narod, sigurno ćemo upotrijebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju. Ne blefiram", rekao je Putin.

Od veljače naovamo Putin je nekoliko puta izrekao nuklearne prijetnje, ali ova u srijedu bila je najjasnija i najeksplicitnija do sada, a analitičare je natjerala da razmatraju mogućnost bi li Putin doista posegnuo za nuklearnim oružjem ili je to samo blef.

"Mislim da je analitički kapacitet Putinovog kruga trenutno vrlo nizak – oni ne razumiju sve rizike onoga što rade i kamo je to već dovelo Rusiju. Teško je išta predviđati kada je osoba potpuno iracionalna", rekao je Podoljak.

Čime bi točno Zapad trebao zaprijetiti Rusiji?

Malo je vjerojatno da će zapadni čelnici poslušati ukrajinske pozive na izravne prijetnje odmazdom, ali Podoljak je rekao da bi dopuštanje Rusiji da se izvuče s nuklearnim prijetnjama narušilo dugogodišnje načelo obrambenog korištenja nuklearnog oružja samo kada je opstanak zemlje u pitanju.

"Imamo veliku zemlju koja uđe na ukrajinski teritorij, započne rat, zauzme dio teritorija, a zatim kaže da je taj teritorij njen i da će, ako ga pokušate vratiti, upotrijebit nuklearno oružje. To je apsolutno apsurdno i uništava cijeli globalni sustav nuklearnog odvraćanja", rekao je Podoljak.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da Putinove prijetnje treba shvatiti ozbiljno, ali je dodala da će mnogo toga ovisiti o tome kakav će biti odgovor Zapada.

"Ne možete dopustiti da netko luta uokolo s bombom i svima prijeti njome samo zato što može. Rusiji treba dati čvrsti ultimatum o tome što će se dogoditi. Toga do sada nije bilo. Moramo to ozbiljno i jasno artikulirati. Oni razumiju samo silu, i to samo asimetričnu silu", rekla je Vereščuk za Guardian, no odbila je reći čime bi to točno Zapad trebao zaprijetiti Rusiji.

Washington iza kulisa upozorava Kremlj na 'teške posljedice'

U srijedu je američki predsjednik Joe Biden rekao pred Skupštinom UN-a da je Putinova invazija "besramno prekršila" povelju UN-a te da njegove nuklearne prijetnje pokazuju "bezobzirno nepoštivanje" odgovornosti nuklearne države. Međutim, još nema znakova da je bilo koji čelnik voljan zaprijetiti Putinu nuklearnom odmazdom.

Washington Post, međutim, piše da SAD već mjesecima šalje privatne poruke Rusiji upozoravajući Kremlj na "teške posljedice" upotrebe nuklearnog oružja. Anonimni izvori iz Bijele kuće kažu kako tim porukama Bidenova administracija nastoji dati Moskvi do znanja na koji bi način Washington mogao odgovoriti u slučaju da Rusija izvede nuklearni napad.

Pokušaj da se Rusiju podsjeti na moguće posljedice nuklearnog rata dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja zaoštravati svoju retoriku o mogućoj upotrebi oružja za masovno uništenje i usred djelomične mobilizacije svoga stanovništva s ciljem obuzdavanja ukrajinske protuofenzive u sjeveroistočnoj Ukrajini. Washington Post piše kako zasad nije poznato jesu li SAD poslale nove poruke Kremlju od početka nove eskalacije napetosti u ratu u Ukrajini.

