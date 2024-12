Žena si iskopala oči ispred crkve pa vikala: 'Želim vidjeti svjetlo'

Kaylee Muthart, 26-godišnja žena iz Andersona u Južnoj Karolini, prebrodila je životnu tragediju nakon što je tijekom psihotične epizode izazvane metamfetaminom 2018. iskopala oči.

Kaylee je odrasla kao odlična učenica s obećavajućom budućnošću. Iako je povremeno koristila marihuanu, izbjegavala je teže droge zbog obiteljske povijesti problema s ovisnošću. No, sve se promijenilo kada joj je prijatelj u dobi od 19 godina ponudio joint koji je bio pomiješan s kristalnim metamfetaminom, piše The New York Post.

"Navukla sam se na metamfetamin gotovo odmah", prisjetila se. Ubrzo nakon toga, prešla je s pušenja droge na ubrizgavanje, što ju je odvelo na opasni put ovisnosti i halucinacija.

Vjerovala da mora žrtvovati oči da spasi svijet

Kaylee je opisala da joj je droga izazivala osjećaj bliskosti s Bogom. Ovaj osjećaj kulminirao je kobne noći u veljači 2018., kada je pod utjecajem velike doze metamfetamina počela vjerovati da mora "žrtvovati svoje oči" kako bi "spasila svijet" i "otišla u nebo."

Incident se dogodio ispred kapele i Centra milosrđa. Kaylee se prisjetila trenutaka kada je, nakon molitve, odlučila provesti svoju zabludu u djelo.

"Sjećam se da sam pomislila da netko mora žrtvovati nešto važno da bi ispravio svijet, a ta osoba sam bila ja," rekla je.

"Pa sam gurnula palac, kažiprst i srednji prst u svako oko. Uhvatile sam svaku očnu jabučicu, zavrtjela i vukla dok nisu iskočile iz duplje", bila je to golema borba, najteža stvar koju sam ikada morala napraviti."

Pastor crkve pronašao ju je u stanju panike dok je vikala: "Želim vidjeti svjetlo" i držala svoje oči u rukama. Pastor je uspio zaustaviti Kaylee da si ne nanese daljnje ozljede dok nije stigla hitna pomoć.

Ključan trenutak za odvikavanje od droge

Traumatični incident bio je ključan trenutak za Kaylee koja je nakon toga otišla na rehabilitaciju i trajno se oslobodila ovisnosti o drogama. Nosila je protetske očne jabučice, koje je dobila 2020. kako bi se osjećala normalnije pred vanjskim svijetom, te je nastavila raditi na sebi.

"Aktivnosti u kojima sam prije uživala, poput sviranja gitare i učenja klavira, sada su teže jer sam slijepa, ali još uvijek sam optimistična," rekla je Kaylee.

Dodala je i kako se trudi zadržati pozitivan stav unatoč svakodnevnim izazovima.

"Kada se udarim u nožni prst ili koljeno, pomislim: 'Pa, vjerojatno me to spasilo da ne udarim u zid i ne udarim se u lice", kaže.

Kaylee je sada posvećena dijeljenju svoje priče kako bi pomogla drugima u borbi s ovisnošću. Njezina odlučnost i optimizam inspiracija su mnogima, a ona sama kaže kako je pronašla unutarnji mir i sreću koje nikada nije iskusila.

"Radije bih bila slijepa nego ponovno ovisna," zaključila je.

