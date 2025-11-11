Zalazak sunca pretvorio se u noćnu moru: Brod potonuo, ljudi ostali plutati
Najmanje 55 putnika s kruzera ostalo je plutati u moru s pojasevima sa spašavanje nakon što je njihov izletnički brod potonuo.
Putnici na njemačkom kruzeru Mein Schiff 1 otplovili su u nedjelju poslijepodne na 12-metarskom katamaranu kako bi gledali zalazak sunca nad Dominikanskom Republikom, piše Metro.co.uk.
Međutim, došlo je do curenja u brod Boca de Yuma 1 što ga je poplavilo. Brod je brzo potonuo uz obalu zaljeva Samaná.
Plutali i stariji ljudi i djeca
Snimka, koja se pojavila na društvenim mrežama, prikazuje turiste, među kojima ima starijih ljudi i djece, kako bespomoćno plutaju u moru čekajući spasilačke ekipe.
Nitko nije ozlijeđen.
Kruzer je krenuo s Jamajke dan ranije i trebao je stići u Meksiko u ponedjeljak, prema podacima web stranice za praćenje CruiseMapper.
"Izletnički katamaran vanjskog pružatelja usluga potonuo je tijekom izleta", objasnili su iz tvrtke TUI Cruises, koja vodi krstarenje.
