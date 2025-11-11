FREEMAIL
freemail
ŠIRI SE SNIMKA /

Zalazak sunca pretvorio se u noćnu moru: Brod potonuo, ljudi ostali plutati

Zalazak sunca pretvorio se u noćnu moru: Brod potonuo, ljudi ostali plutati
Foto: Instagram/elnuevodiarior/screenshot

Snimka, koja se pojavila na društvenim mrežama, prikazuje turiste, među kojima ima starijih ljudi i djece, kako bespomoćno plutaju u moru čekajući spasilačke ekipe

11.11.2025.
10:36
Tajana Gvardiol
Instagram/elnuevodiarior/screenshot
Najmanje 55 putnika s kruzera ostalo je plutati u moru s pojasevima sa spašavanje nakon što je njihov izletnički brod potonuo.

Putnici na njemačkom kruzeru Mein Schiff 1 otplovili su u nedjelju poslijepodne na 12-metarskom katamaranu kako bi gledali zalazak sunca nad Dominikanskom Republikom, piše Metro.co.uk.

Međutim, došlo je do curenja u brod Boca de Yuma 1 što ga je poplavilo. Brod je brzo potonuo uz obalu zaljeva Samaná.

Plutali i stariji ljudi i djeca

Snimka, koja se pojavila na društvenim mrežama, prikazuje turiste, među kojima ima starijih ljudi i djece, kako bespomoćno plutaju u moru čekajući spasilačke ekipe. 

Nitko nije ozlijeđen.

Kruzer je krenuo s Jamajke dan ranije i trebao je stići u Meksiko u ponedjeljak, prema podacima web stranice za praćenje CruiseMapper.

"Izletnički katamaran vanjskog pružatelja usluga potonuo je tijekom izleta", objasnili su iz tvrtke TUI Cruises, koja vodi krstarenje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Širi se nezadovoljstvo među brodarima u Splitu: Ostaju bez vezova na dvije godine

KruzerJamajkaPotonuće
