Zalazak sunca pretvorio se u noćnu moru: Brod potonuo, ljudi ostali plutati

Najmanje 55 putnika s kruzera ostalo je plutati u moru s pojasevima sa spašavanje nakon što je njihov izletnički brod potonuo.

Putnici na njemačkom kruzeru Mein Schiff 1 otplovili su u nedjelju poslijepodne na 12-metarskom katamaranu kako bi gledali zalazak sunca nad Dominikanskom Republikom, piše Metro.co.uk.

Međutim, došlo je do curenja u brod Boca de Yuma 1 što ga je poplavilo. Brod je brzo potonuo uz obalu zaljeva Samaná.

Plutali i stariji ljudi i djeca

Snimka, koja se pojavila na društvenim mrežama, prikazuje turiste, među kojima ima starijih ljudi i djece, kako bespomoćno plutaju u moru čekajući spasilačke ekipe.

Nitko nije ozlijeđen.

Kruzer je krenuo s Jamajke dan ranije i trebao je stići u Meksiko u ponedjeljak, prema podacima web stranice za praćenje CruiseMapper.

"Izletnički katamaran vanjskog pružatelja usluga potonuo je tijekom izleta", objasnili su iz tvrtke TUI Cruises, koja vodi krstarenje.

