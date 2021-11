Njemačka se suočava s neviđenim problemima u svojim opskrbnim lancima. Nevolje s isporukama mogle bi upropastiti Božić, a možda ista sudbina zadesi i blagdane koji dolaze iza, piše Politico.

S lukama poput Hamburga, nedostatkom ključnih materijala i sve manjim brojem vozača kamiona koji mogu prevoziti robu, najveće europsko gospodarstvo suočava se sa sličnim kaosom u opskrbnom lancu, baš kao i njegov bivši partner iz EU-a Ujedinjeno Kraljevstvo.

Budući kancelar Olaf Scholz otklonio je britansku brigu koja je posljedica Brexita i niskih plaća neposredno nakon pobjede na njemačkim izborima u rujnu, no isti bi problemi uskoro mogli pasti na njegov tanjur.

Zaplet problema koji dovode do poremećaja je složen i globalan, ali je također povezan s nekim domaćim politikama, kao i s velikim oslanjanjem Njemačke na kineski uvoz za stvari poput proizvodnje automobila, što znači da cijenjena automobilska industrija u zemlji posebno osjeća krizu. I drugi sektori upozoravaju na milijarde izgubljenih prihoda.

"Trenutno ima puno pijeska u zupčanicima globalne logistike", rekao je Klaus Wohlrabe, voditelj istraživanja u ifo Centru za makroekonomiju i istraživanja.

Budući da nema jednostavnih odgovora na trenutnu zagušenje, stručnjaci predviđaju daljnje nevolje koje bi mogle upropastiti buduće Božiće i odjeknuti diljem kontinenta.

"Očekujemo da će uska grla potrajati i do 2022.", rekao je Holger Kunze, voditelj europskog ureda za njemačku industrijsku industriju strojarstva grupa VDMA, dodajući da, iako su uska grla normalna nakon krize poput koronavirusa, trenutna situacija je "ekstremna".

Kako je počelo, kako ide?

Početna kašnjenja u trgovini tijekom pandemije uzrokovana su padom potražnje, globalnom nestašicom kontejnera i ključnim trgovačkim putem Sueskog kanala koji je blokiran od strane više brodova. No, budući da je gospodarski oporavak krenuo, luke se sada susreću sa suprotnom dilemom, s previše kontejnera i premalo radnika koji bi ih mogli nositi.

Većina brodova kasni nekoliko dana, u nekim slučajevima čak i dva tjedna, kaže Hans-Jörg Heims, glasnogovornik njemačke logističke i transportne tvrtke Hamburger Hafen und Logistik (HHLA). Sami kontejneri ostaju u luci puno dulje nego prije pandemije.

Za HHLA takva kašnjenja nisu u potpunosti negativna – tvrtka je povećala prognozu za sljedeću godinu zbog prihoda ostvarenih većim naknadama za skladištenje u zadnjim mjesecima ove godine.

Dugoročne posljedice

Ali za druge, poremećaji su skupi i nestašice mogu stvoriti dugoročne posljedice.

Mnogi proizvodi također ne stignu do luka. U Njemačkoj su dječji bicikli popularan božićni dar - ali ove godine mnoge obitelji mogle bi ostati razočarane.

Istraživanje istraživačkog instituta Ifo pokazalo je da je nevjerojatnih 100 posto svih ispitanih njemačkih prodavača bicikala prijavilo probleme s narudžbama nakon neviđene potražnje i zatvaranja tvornica tijekom pandemije. To znači manje dostupnih bicikala i rastuće cijene.

Oni koji se nadaju da će se ove zime sklupčati na novom kauču također mogu biti razočarani: 94,5 posto prodavaonica namještaja prijavilo je probleme u svojim opskrbnim lancima, pokazalo je isto istraživanje.

Ljubitelji knjiga se ipak mogu opustiti - barem za sada: njemačko udruženje izdavača i knjižara kaže da će zalihe knjiga trajati do Božića, iako bi zalihe mogle ponestati ubrzo nakon toga zbog nestašice papira diljem svijeta.

Gubici u milijardama dolara

Kunze, iz grupe za strojarstvo VDMA, rekao je da su mnogi problemi u njegovom sektoru uzrokovani nedostatkom elektroničkih komponenti, metalnih proizvoda i kemikalija.

Volker Treier, izvršni direktor vanjske trgovine u Udruženju njemačkih industrijskih i trgovačkih komora, rekao je da su protekcionistička pravila koja ograničavaju kretanje određene medicinske robe tijekom pandemije pogoršala stvari.

"Rezultat: više uskih grla u proizvodnji, dulje vrijeme isporuke, kao i veći i daljnji rastući troškovi ugrožavaju uspješnu njemačku vanjsku trgovinu", rekao je Treier, dodajući da četvrtina njemačkih radnih mjesta ovisi o globalnoj trgovini.

Kunze je procijenio da bi problemi s isporukom mogli uzrokovati pad proizvodnje od oko 2 do 3 posto za njemački sektor strojarstva - gubitak od oko 10 milijardi eura kada se prilagodi inflaciji.

Problemi u automobilskoj industriji

Najveći njemački sektor - proizvodnja automobila - također osjeća kao da je u klinču zbog nedostatka poluvodiča ključnih za proizvodnju vozila, za koji se očekuje da će trajati najmanje do 2023. godine.

Još jedna velika prepreka je nedostatak kineskog magnezija, koji se koristi u proizvodnji aluminijskih legura za stvari poput autodijelova. Više od 95 posto europskog magnezija proizvodi se u Kini, ali su tamošnje tvornice sada djelomično zatvorene zbog nestašice energije u cijeloj zemlji, a problem bi se mogao pogoršati s niskim temperaturama ove zime.

Problem je toliko zabrinjavajući da su premijeri vodećih zemalja proizvođača automobila, njemačka kancelarka Angela Merkel na odlasku i češki premijer Andrej Babiš, pokrenuli ovu temu tijekom sastanka čelnika EU prošlog mjeseca. Merkel je upozorila na negativni učinak na proizvodnju automobila u Europi. Babiš je bio još izravniji, rekavši da se automobilski sektor suočava s “katastrofom”.

Prognoze se razlikuju o tome kada će točno isteći zalihe magnezija, ali većina upozorava da će to biti uskoro, do kraja ovog mjeseca. Desetak industrijskih grupa tvrdi da to prijeti “tisućama poduzeća diljem Europe, njihovim cijelim lancima opskrbe i milijunima poslova koji se oslanjaju na njih.” Lars-Peter Häfele, izvršni direktor konzultantskog lanca opskrbe Inverto, rekao je za Handelsblatt da očekuje da će magnezija i aluminija ponestati u Njemačkoj početkom sljedeće godine.

Traže se vozači kamiona

Čak i ako se riješe drugi problemi lanca opskrbe, Europa se i dalje suočava s nadolazećim nedostatkom vozača kamiona koji neće biti lako ispraviti.

Njemačka bi mogla postati žrtvom istih problema u Ujedinjenom Kraljevstvu za otprilike dvije do tri godine, kaže Martin Bulheller, glasnogovornik grupe BGL za transport i logistiku. Trenutno zemlja ima deficit od oko 60.000 do 80.000 vozača, ali bi se to moglo produbiti: svake godine u mirovinu odlazi oko 30.000 i 35.000 vozača, dok samo 15.000 do 20.000 ulazi u struku, rekao je Bulheller.

Odluka Njemačke da ukine obvezno služenje vojnog roka 2011. jedan je od razloga za poteškoće sa zapošljavanjem kamiondžija, rekao je Bulheller: Bivši vojnici Bundeswehra bili su redoviti izvor novih vozača jer je bilo lako pretvoriti vojne vozačke dozvole u civilne.

Bulheller je također ukazao na nedostatak mjesta za odmor za kamiondžije, te loš tretman na mjestima istovara, kao i lošu percepciju struke kao čimbenike koji obeshrabruju nove regrute, rekavši da je prijašnja slika kamiondžija kao "kapetana autoceste" sada "potpuno nestala".

“U 70-ima, raditi kao vozač kamiona bila je jedna od rijetkih prilika za vidjeti svijeta”, rekao je. “Danas je potpuno drugačije.”

Sektor tvrdi da vrtoglave cijene goriva stvaraju dodatni pritisak na isporuke, budući da male kamionske tvrtke smatraju da su u preslaboj pregovaračkoj poziciji da bi prenijele troškove na klijente.

Šire pitanje nedostatka vozača i drugih problema potaknulo je Međunarodnu uniju cestovnog prijevoza (IRU) da u petak uputi "hitni poziv" vladama da djeluju, upozoravajući na poremećaje tijekom Nove godine.

"S obzirom da se praznici na kraju godine brzo približavaju, potrošači već počinju plaćati cijenu za ovaj nered u lancu opskrbe", rekao je glavni tajnik IRU-a Umberto de Pretto. "Vlade trebaju djelovati sada kako bi se izbjegla kašnjenja i nestašice proizvoda do kraja godine i do 2022. godine."