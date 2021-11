Među balkanskim kriminalcima, navodno je najskuplje ubojstvo Srbina Zorana Jakšića, navodnog vođe klana "Amerika". Za njegovo ubojstvo suparnici, prenosi Kurir, su spremni dati čak 10 milijuna dolara.

Međutim ni lideri "kavčana" i "škaljaraca", koji su osumnjičeni za brojna ubojstva i šverc, nisu jeftini, pa je za najskupljeg bilo pripremljeno 900.000 eura.

Zoran Jakšić

Zoran Jakšić je na metu došao prošle godine, kada je policiji, dok je bio u pritvoru, navodno cinkao sedmoricu kriminalaca koji su surađivali s njegovim klanom "Amerika", a među njima je bio i najtraženiji peruanski bjegunac Miguel Angel Villanueva, pa su oni uhvaćeni zahvaljujući Jakšiću. Zbog toga su za njegovu likvidaciju pripremili 10 milijuna dolara. Jakšić trenutno služi kaznu od 25 od 25 godina zatvora u Peruu zbog šverca 800 kilograma kokaina

Jovica Vukotić

Jovica Vukotić, voda "škaljarskog klana", pobjegao je u kolovozu iz Crne Gore i nalazi se na međunarodnoj tjeralici, a za njegovu likvidaciju suprotstavljeni "kavački klan" spreman je dati 900.000 eura. Kada je Vukotić bio u Centralnom zatvoru u prosincu 2019, njegovu zaručnicu su na putu do zatvora zaustavila tri lažna policajca s namjerom da u hranu koju je ponijela za njega stave cijanid. Pokušaj je propao jer je ona tek trebala otići do restorana. U listopadu prošle godine, Nikšićanin Petar Mujović pratio ga je do policijske stanice, gde je išao na saslušanje, no tamo ga razoružao Jovičin tjelohranitelj i uzeo mu pištolj CZ-75.

Velja Nevolja

Za glavu Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, vođe srpskog ogranka "kavčana", koji se trenutno nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru, pripadnici, škaljarskog klana" spremni su platiti 700.000 eura.

Nevolju i njegovog najbližeg suradnika Marka Miljkovića pokušali su likvidirati u zrakoplovnoj luci u Tivtu, ali je policija uspjela uhititi trojicu plaćenika. U tom istom planu za smrt Marka Miljkovića bio je spreman kofer s 300.000 eura. Šef grupe za ove dvije likvidacije bio je pripadnik "škaljaraca" Janko Vukadinović, koji je na robiji u Spužu. On je kasnije, u srpnju, iz osvete poliven vrelim uljem. Napad su izveli "kavčani" kroz otvor na vratima svoje ćelije.

Luka Bojović

Luka Bojović, jedan od voda "škaljaraca", u Španjolskoj služi kaznu od 18 godina, a 2016. njegov najljući neprijatelj Slobodan Šaranović, koji je bio blizak Jakšićevom klanu "Amerika", ponudio je 600.000 eura za atentat u zatvoru, ali je ubrzo nakon toga sam ubijen i nije uspio ostvariti plan.

Radoje Zvicer

Voda "kavačkog klana" Radoje Zvicer pobjegao je iz Crne Gore u Južnu Ameriku ubrzo nakon 4. veljače kada su uhićeni njegovi najbliži suradnici Belivuk I Miljković. Zvicera su u svibnju prošle godine trojica "škaljaraca" pogodila sa pet metaka ispred njegovog stana u Ukrajini, a za taj napad bilo je pripremljeno 500.000 eura. On je preživio,a plaćeni ubojice su uhićeni.

Slobodan Kašćelan

Slobodan Kašćelan, osnivač "kavačkog klana", mnogo puta je bio meta "škaljaraca", ali je svaki napad uspješno izbjegao. On je 22. siječnja i 2. veljače ove godine imao zakazana suđenja na kojima se morao pojaviti, pa su likvidatori tada planirali raznijeti ga bombom i zadati najveći udarac "kavčanima". Njegova glava na cijeni je od pola milijuna eura.