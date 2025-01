Kaos na 'Otoku', prijete opasne poplave: 'Pustoš. Došlo je niotkuda i bilo je tako brzo'

Diljem Ujedinjenog Kraljevstva na snazi ​​su upozorenja o snijegu i ledu i stotine upozorenja o poplavama, a građani se suočavaju s prekidima prometa na cestama.Brojni vlakovi ne voza o otkazani su letovi.

Meteorološki ured izdao je još dva nova upozorenja o vremenu u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Žuto upozorenje za snijeg i led bit će na snazi do sutra u podne u dijelovima sjeverne i zapadne Škotske. Očekuju se daljnji pljuskovi kiše, susnježice i snijega koji će dovesti do nekih prekida putovanja. Moglo bi pasti do 5 cm snijega, a u područjima iznad 200 metara do 10 cm, javlja Sky News.

Na snazi ​​je upozorenje na ozbiljne poplave, što znači da vode predstavljaju opasnost po život. Razine rijeka su rasle na vodomjeru Pillings Lock kao rezultat obilnih oborina, objavila je Agencija za okoliš. Muškarac u Granthamu ispričao je za Sky News kako mu je voda preplavila dnevni boravak i kuhinju. Pokupio je svoje kućne ljubimce i najvažniju imovinu i požurio na kat kad je voda počela nadirati. .

"Opustošeno. Sve je nestalo", rekao je dodajući da njegov dom nikada nije bio poplavljen u 15 godina koliko je ondje živio."Došlo je niotkuda. Bilo je tako brzo", ispričao je.

Kamp-kućice su djelomično potopljene u parku u Leicestershireu pod upozorenjem na ozbiljne poplave. Nekim stanovnicima Barrow upon Soara jučer je rečeno da se evakuiraju.

