Mećave, lavine i ledena kiša: Oluja Blair okovala SAD, sve krenulo od polarnog vrtloga na Arktiku

Snažna zimska oluja Blair pogodila je SAD, donoseći obilan snijeg i niske temperature na istočnoj obali, te je u niz država proglašeno izvanredno stanje.

Otkazano je najmanje 1300 letova samo tijekom jutra, a meteorolozi objašnjavaju da se oluja Blair formirala zbog polarnog vrtloga koji inače cirkulira oko Arktika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muriel Bowser, gradonačelnica Washingtona, objavila je na "X-u" kako je na snazi izvanredno stanje zbog hladnog vremena. "Temperature su opasno niske", upozorila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako donosi BBC, u gradu Washingtonu očekuje se do 40 centimetara snijega, no predviđaju da će padati i susnježica s kišom koja će se smrzavati.

Zimska oluja Blair, koja se probija prema istoku preko SAD-a, izazvala je izvanredno stanje u sveukupno sedam američkih država – Kansasu, jednom od najteže pogođenih područja, potom u Missouriju, Kentuckyju, Virginiji, Zapadnoj Virginiji, Arkansasu i dijelovima New Jerseyja.

Prognostičari predviđaju da bi oluja mogla dovesti do najvećih snježnih oborina i najnižih temperatura od 2011. godine.

Foto: Reuters screenshot

Zbog niskih temperatura i obilnog snijega, najmanje 100 škola je zatvoreno, prekinut je promet, te su poslana upozorenja za moguću hipotermiju u nekim dijelovima SAD-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simon King, BBC-ev voditelj vremenske prognoze i meteorolog, dodatno je objasnio fenomen polarnog vrtloga te naveo da su to vjetrovi koji inače drže arktički zrak zatvorenim oko polova. No, on je oslabio i poremetio se. To je omogućilo da se vrlo hladan zrak kreće prema jugu preko SAD-a, sve do Teksasa, gdje su današnje temperature 12 stupnjeva ispod prosjeka.

Čak će i za Floridu, sunčanu državu, od utorka temperature pasti 11 stupnjeva ispod prosjeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Reuters screenshot

A kad se hladan zrak susreće s blažim zrakom na jugu, povećava se vlaga i razvijaju se vremenski sustavi. U ovom slučaju vremenski sustav razvio se u oluju Blair. Uz hladan zrak, koji donosi snijeg, oluja Blair donijela je i mećave te ledenu kišu.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja za hladno vrijeme u nekoliko dijelova SAD-a zbog niskih temperatura i hladnog vjetra, koji bi temperature mogao spustiti do -8 stupnjeva Celzijevih. Zbog ozbiljne opasnosti od hipotermije, odnosno pothlađenosti, ljudima su savjetovali da ne izlaze ili da se slojevito obuku kako bi sačuvali toplinu.

Foto: Reuters screenshot

U Utahu su obilne snježne padaline uzrokovale lavinu na planinskoj padini u kanjonu Little Cottonwood zbog čega su neko vrijeme skijaši bili zarobljeni.

Amtrak, američki nacionalni željeznički operater, objavio je kako je otkazano najmanje 40 vlakova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Reuters screenshot

Foto: Reuters screenshot