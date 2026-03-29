Totalni kaos u Srbiji: Muškarac s pištoljem izašao iz auta, pojavili se ljudi u crnom

Fizički obračun izbio je u nedjelju u Bajinoj Bašti u Srbiji nedaleko od biračkog mjesta na kojem se održavaju lokalni izbori, javlja portal Nova.rs.

Navode da je skupina muškaraca u crnom napala građane i novinara Zumera Darka Gligorijevića, a na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako potom iz automobila izlazi muškarac s pištoljem u ruci i prilazi napadačima.

'Uzeli su mi mobitel'

Nova.rs ističe da zasad nije poznato tko je spomenuti muškarac, a policija se još uvijek nije oglasila o događaju.

Napadnuti novinar Gligorijević opisao je kako je krenuo sukob. "Prišao im je jedan dečko koji ih je htio snimiti pa su mu oduzeli mobitel. Krenuo sam za njima da vidim kamo idu, a onda mi je prišao mladić u crnom i htio mi je uzeti mobitel. Opirao sam se, a onda me je više puta šakom udario po glavi", naveo je Gligorijević.

Niz incidenata

Podsjetimo, brojni mediji raniji su pisali o napetostima, tučnjavama i incidentima na pojedinim biralištima. Uz fizički obračun, u Bajinoj Bašti jednom oporbenom promatračkom timu izbušene su gume na automobilu. U Boru su pak ozlijeđena trojica mladića koji podržavaju studentsku listu, a svjedok je rekao da su im napadači "razbili glave".

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) tvrdi da "aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori".

Ovi izbori predstavljaju test za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te bi trebali pokazati koliko su prošlogodišnji masovni prosvjedi poljuljali njegovu 14-godišnju vlast.

