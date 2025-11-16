FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
APOKALIPTIČNI PRIZORI /

Dramatične snimke: 'Olujni zid' guta sve pred sobom

Dramatične snimke: 'Olujni zid' guta sve pred sobom
×
Foto: Screenshot X

Argentinska nacionalna meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje za grad San Nicolás u pokrajini Buenos Aires zbog potencijalno teških vremenskih uvjeta

16.11.2025.
11:56
danas.hr
Screenshot X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Argentinska nacionalna meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje za grad San Nicolás u pokrajini Buenos Aires zbog potencijalno teških vremenskih uvjeta, javlja argentinski TN.

Snažan olujni sustav zahvatio je dio zapadne regije Buenos Airesa, atmosfera se ubrzano destabilizira.

U General Villegasu zabilježene su dramatične snimke na kojima se vidi masivan oblačni ‘zid‘ koji brzo napreduje, te je izražen kontrast između toplog i hladnog zraka koji se sukobljavaju u višim slojevima atmosfere.

 

Udari vjetra preko 90 km/h

Očekuju se jake do lokalno jake grmljavinske oluje koje bi mogle donijeti obilne kiše u kratkim razdobljima, kao i česte munje. Također se predviđa tuča i udari vjetra veći od 90 km/h. Procjenjuje se da će akumulirana količina oborina biti između 40 i 80 mm, s mogućnošću većih količina u nekim područjima, navode argentinski prognostičari.

Uvjeti su idealni za razvoj snažnih oluja: hladan zrak u višim slojevima, iznad iznimno toplog površinskog sloja, u kombinaciji s područjem niskog tlaka, stvara okruženje pogodno za nastanak intenzivnih konvektivnih sustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Zona katastrofe na otoku, priče lede krv u žilama: 'Zaurlalo je poput divlje zvijeri'

ArgentinaOlujaOblaciBuenos Aires
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
APOKALIPTIČNI PRIZORI /
Dramatične snimke: 'Olujni zid' guta sve pred sobom