Dramatične snimke: 'Olujni zid' guta sve pred sobom

Argentinska nacionalna meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje za grad San Nicolás u pokrajini Buenos Aires zbog potencijalno teških vremenskih uvjeta, javlja argentinski TN.

Snažan olujni sustav zahvatio je dio zapadne regije Buenos Airesa, atmosfera se ubrzano destabilizira.

U General Villegasu zabilježene su dramatične snimke na kojima se vidi masivan oblačni ‘zid‘ koji brzo napreduje, te je izražen kontrast između toplog i hladnog zraka koji se sukobljavaju u višim slojevima atmosfere.

🤯⛈️ Impresionante tormenta en General Villegas, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/VwPP1Abk58 — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) November 16, 2025

Udari vjetra preko 90 km/h

Očekuju se jake do lokalno jake grmljavinske oluje koje bi mogle donijeti obilne kiše u kratkim razdobljima, kao i česte munje. Također se predviđa tuča i udari vjetra veći od 90 km/h. Procjenjuje se da će akumulirana količina oborina biti između 40 i 80 mm, s mogućnošću većih količina u nekim područjima, navode argentinski prognostičari.

Uvjeti su idealni za razvoj snažnih oluja: hladan zrak u višim slojevima, iznad iznimno toplog površinskog sloja, u kombinaciji s područjem niskog tlaka, stvara okruženje pogodno za nastanak intenzivnih konvektivnih sustava.

