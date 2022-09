Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu za televiziju N1 je govorio o proruskim referendumima na ukrajinskom teritoriju ustvrdivši kako će rezultati biti lažirani. Osvrnuo se i na prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina nuklearnim oružjem.

"Ni s jedne točke gledišta – pravne, međunarodne i ukrajinske – taj referendum ne znači ništa kao rezultat. Zelenskij je rekao da je to jedan od uvjeta zbog kojih Ukrajina neće moći stupiti u pregovore s Rusijom jer ona takvim načinom mijenja ruske granice još jednom nakon 2014. godine", kazao je Kamenjecki.

'Lokalno stanovništvo nije za pripajanje Rusiji'

Rezultati referenduma će, kaže, sigurno biti krivotvoreni.

"Lokalno stanovništvo nikako nije za pripajanje ukrajinskih teritorija Rusiji. Ali, Rusija bi to koristila za svoju koncepciju – eskalacija radi deeskalacije", dodao je.

Što se tiče situacije u Rusiji nakon objave djelomične mobilizacije, Kamenjecki kaže da se Rusi pribojavaju prvih žrtava među onima koji su mobilizirani.

"Rusko ruskovodstvo očito više ne koristi tu parolu da sve ide po planu. Od 9. svibnja su očekivali mobilizaciju, Putin to nije napravio, a sad je morao to napraviti jer njihovi potezi na bojištu ne idu po planu", kaže Kamenjecki.

'Oni ne shvaćaju koliko je opasno to oružje'

Što se tiče prijetnje upotrebom nuklearnog oružja, Kamenjecki smatra da su dva čimbenika koja tjeraju rusko rukovodstvo da posegne za njim.

"Prvi jest da se nitko drugi zbog Ukrajine neće uključiti u nuklearni sukob. Drugi čimbenik jest taj da kod Putina više nema nijedne osobe koja je vidjela na svoje oči što je to nuklearna eksplozija. U ruskoj doktrini to se smatra jačim oružjem, ali oni ne shvaćaju koliko je opasno to oružje. To su dva čimbenika koja povećavaju šanse da Rusija iskoristi nuklearno oružje”, kazao je.

'Putin ima problema s odnosima prema opasnostima'

Kamenjecki se osvrnuo i masovne prosvjede protiv djelomične mobilizacije u Rusiji i brojna uhićenja ruskih građana koji se tome protive. On navodi da su fotografije koje prikazuju Putina kako se odmara u prirodi vjerojatno snimljene puno ranije, a sad se puštaju u javnost da bi se pokušalo pokazati da je sve u redu.

“Putin ima problema i sa zdravljem i odnosima prema opasnostima. Ti problemi s kojima se sada suočava Rusija neposredno utječu na sigurnost Putina. On bi želio pokazati da je sve u redu pa ove slike s odmora moraju zamijeniti riječi da sve ide po planu. Očito je da su problemi veliki i pitanje je je li sve u redu s ruskim zapovjedništvom, i vojnim i političkim”, istaknuo je profesor.

