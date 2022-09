Lord Richard Dannatt, bivši načelnik Glavnog stožera, govorio je za Sky News o tome kako bi Zapad mogao vojno odgovoriti ako Rusija pokrene nuklearni napad. Ruski predsjednik Vladimir Putin proteklog je tjedna kazao da "ne blefira" kada je u pitanju da korištenje nuklearnog oružja u slučaju da bude isprovociran.

"Imamo visoko sofisticirano i vrlo sposobno konvencionalno oružje. Ako upotrijebi neku vrstu nuklearnog oružja, da, imamo mogućnost odgovoriti na nuklearno oružje, ali imamo i konvencionalno oružje ogromne moći", rekao je Dannatt.

"Da sam u ovom trenutku u nekom od brodova Crnomorske flote, ne bih baš mirno legao u krevet navečer", dodao je, kazavši da bi Zapat mogao potopiti cijelu flotu ako tako odluče.

Otvoreno pitanje tko bi ga naslijedio

O referendumima koji se održavaju u okupiranim regijama, lord Dannatt je rekao da će Putin vjerojatno tvrditi da su ljudi "govorili svojim glasovima" o pridruživanju Ruskoj Federaciji. "Mislim da je zabrinutost u kojoj bi se mjeri Putin mogao odlučiti poduprijeti svoju retoriku, govoreći da su se ta četiri područja odlučila pridružiti Ruskoj Federaciji, da će oni, Rusi, braniti ta područja svim mogućim sredstvima. I to vraća prikrivenu ili ne tako prikrivenu prijetnju uporabe nuklearnog oružja", kazao je, dodajući da je to zabrinjavajuće.

Dannatt je komentirao i prosvjede koji su izbili u Rusiji otkako je Putin najavio djelomičnu mobilizaciju trupa. "Ljudi u Rusiji gledaju u njega, ne samo oni koji su protiv rata, nego postoji još radikalniji element koji je zapravo protiv Putina, jer mislim da je loše vodio rat", kazao je. "Postoje ultranacionalisti koji bi mogli odlučiti da je došlo vrijeme za državni udar u palači kako bi ga se riješili. Ako bi se to dogodilo, to otvara pitanje tko bi ga naslijedio i bi li ta osoba bila išta bolja? Razočaravajuće, no odgovor je vjerojatno ne", kazao je Richard Dannatt.