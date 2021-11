Stanovnicima Aucklanda na Novom Zelandu bit će dopušteno da napuste grad ovog ljeta nakon mjeseci izolacije, najavila je premijerka Jacinda Ardern, ali stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da bi to moglo dovesti do širenja koronavirusa u druge dijelove zemlje, piše The Guardian.

Zemlja je u srijedu zabilježila 194 nova slučaja SARS-CoV-2 virusa u zajednici i smrt muškarca u 60-im godinama koji je bio pozitivan na COVID-19. Na Novom Zelandu je od početka pandemije bilo 36 smrtnih slučajeva od COVID-a 19. Delta se stalno širi u druge regije, uključujući Northland, Waikato i Christchurch.

U rujnu je ministar zadužen za odgovor na COVID-19, Chris Hipkins odgovorio na oporbenu politiku pandemije dosjetkom: "Spremni su da Kiviji dobiju COVID za Božić". To je linija koja bi mogla proganjati vladu.

Uvjeti za prelazak granice

Od 31. kolovoza oko Aucklanda postoji stroga granica kako bi se smanjilo širenje virusa u druge regije. Od 15. prosinca, stanovnicima Aucklanda bit će dopušteno da prijeđu granicu, ali pod uvjetom da su ili potpuno cijepljeni s dvije doze ili ako su imali negativan test na koronavirus unutar 72 sata od trenutka odlaska. Pravila će biti na snazi za središnje ljetno razdoblje, do 17. siječnja.

Promjene granica su dvosmjerne, što znači da Novozelanđani izvan Aucklanda mogu ući u grad. S 82% Novozelanđana potpuno cijepljenih, u usporedbi s 23% prije tri mjeseca, i projekcijama od 90% potpuno cijepljenih do sredine prosinca, zemlja je bolje pripremljena za popuštanje ograničenja, rekla je Ardern.

“Aucklanderi su se suočili s ograničenjima na dulje vrijeme kako bi ostatak Novog Zelanda bio siguran. Ali s povećanom stopom cijepljenja vrijeme je da se ponovno otvori mogućnost putovanja”, dodala je. Čekanje do sredine prosinca da se popuste mjere na granici dalo bi vremena da se stope cijepljenja u cijeloj zemlji još povećaju, rekla je, "što je dodatni sloj zaštite".

Provjere policije

Policija će imati diskrecijsko pravo provoditi pravila, uključujući poduzimanje nasumičnih provjera na licu mjesta. Oni koji budu uhvaćeni u kršenju pravila mogli bi se suočiti s novčanom kaznom od 1000 NZ$ (oko 4600 kuna).

Putovnice za cijepljene, koje su stavljene na raspolaganje u srijedu, bit će potrebne za ukrcaj na domaće letove i na međuotočni trajekt između Sjevernog i Južnog otoka. "Vaša propusnica vaša je ulaznica za ljeto i neophodna je pod sustavom semafora", rekala je Ardern.

U listopadu je vlada objavila novi sustav "semafora" za upravljanje COVID-om, uključujući pravni okvir za mandate cijepljenja koji bi mogao utjecati na oko 40% radne snage. Nova pravila, koja počinju od 90% cijepljenja, ublažila bi gotovo sva ograničenja za potpuno cijepljene, ali bi značila potvrde o cijepljenju za mnoge tvrtke i za radnike u javnim ustanovama kao što su obrazovanje, medicinska sestra i ugostiteljstvo.

Novi sustav semafora

Krajem mjeseca vlada će potvrditi svoju odluku o premještanju Aucklanda u novi sustav semafora. Grad će u početku prijeći u crveno, najvišu razinu na semaforu. Istodobno će i ostatak zemlje ući u novi okvir. Dijelovi zemlje s nižim stopama cijepljenja prijeći će u crveno, što ima veću zaštitu od trenutačnog sustava upozorenja 2, rekao je Ardern.

Budući da neke regije još uvijek zaostaju u stopi cijepljenja, Novozelanđani mogu očekivati ​​da će virus postati endemski do kraja godine, prema epidemiologu Michaelu Bakeru. “Vidjet ćete posvuda zasijan virus. Onda je pitanje u kojoj mjeri se može održati kombinacija razina cijepljenja, sustava semafora i praćenja kontakata.”

Baker je rekao da bi Južni otok mogao biti bolje zaštićen, s obzirom na zahtjeve nužne covid-putovnice na letovima i trajektima, ali će ljetna putovanja oko Sjevernog otoka vjerojatno dovesti do šireg prijenosa virusa. “Bit će to prilično naporno razdoblje za prezaposlene javne zdravstvene djelatnike.”

Drugačija politika odgovora na pandemiju

Baker je posebno zabrinut za Māore i Pasifike, koji imaju nižu ukupnu stopu cijepljenja. Dr Rawiri McKree Jansen rekao je: "Osjećam se rezignirano s promjenama vlade - više popuštanja vodi širenju, s najvećim utjecajem na whānau [obitelj] s najmanje sredstava."

U međuvremenu, voditelji Te Pāti Māori (stranke Māori) Rawiri Waititi i Debbie Ngarewa-Packer pokrenuli su svoju politiku odgovora na pandemiju, držeći međunarodne granice zatvorenima sve dok stopa cijepljenja Maora ne dosegne 95 %, te se uspostavi neovisna skupina za odgovor na pandemiju Māora.

Stranka vjeruje da su mandati za cijepljenje važno oruđe, ali želi da Māori sami odluče hoće li usvojiti mandate u svom vlastitom iwi (plemenu), whānau (obitelji) i zajednicama. "Svaki savjet koji je dala tāngata whenua [ljudi zemlje] tijekom ove pandemije ova vlada je ignorirala… Njihova očita spremnost da ignoriraju savjete zdravstvenih stručnjaka Māora obvezuje nas na birokratski genocid", rekao je Ngarewa-Packer .