Otkriveno kako je krenuo katastrofalni požar u domu za starije u Tuzli, umrlo još dvoje ljudi

Ukupni broj žrtava požara u domu umirovljenika u Tuzli koji se dogodio prošlog tjedna povećan je na 15 nakon što su još dvije osobe koje su tada teško ozlijeđene preminule u bolnici u noći između četvrtka i petka, potvrdili su u petak iz tuzlanskog Kliničkog centra.

Naveli su i kako je kod njih i dalje na liječenju pet pacijenata odnosno štićenika doma od kojih je jedan na respiratoru.

U požaru koji je 4. studenog izbio na odjelu u kojemu su bili smješteni teško pokretni i dementni štićenici doma odmah je poginulo 11 osoba a još dvije preminule su naknadno.

Obdukcijom je utvrđeno kako su svi stradali uslijed gušenja odnosno trovanja ugljičnim monoksidom.

Tijekom požara ozlijeđeno je više od 30 osoba a među njima su osim štićenika doma bili i policajci te gasitelji.

Uzrok požara

Iz Županijskog tužiteljstva u Tuzli koje vodi istragu o ovoj tragediji u petak su potvrdili kako su dobili nalaze vještaka elektro struke i protupožarne zaštite pa je utvrđeno kako je uzrok požara bio kratki spoj.

"Nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utičnicu i stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika doma umirovljenika. Osnovni uzrok je prvo mehaničko a zatim i termičko opterećenje kabla", stoji u nalazu vještaka.

Iz tužiteljstva navode kako slijedi utvrđivanje odgovornost i propusta na čemu radi tim od dva tužitelja uz policijske istražitelje.

"Istraga će biti opsežna i detaljna", stoji u priopćenju uz pojašnjenje kako će se utvrditi sve okolnosti nastanka požara, odnosno cjelokupna uzročno posljedična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi s poduzetim ili nepoduzetim mjerama sigurnosti i protupožarne zaštite u domu.

Zbog ove je tragedije do sada ostavku podnio jedino direktor doma.

