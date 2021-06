Američki predsjednik Joe Biden rekao je ruskome kolegi Vladimiru Putinu da će "uvijek na pregovarački stol stavljati pitanja ljudskih prava", rekao je u srijedu nakon prvog bilateralnog sastanka s ruskim kolegom u Ženevi. Biden i Putin na sastanku su se dogovorili nastaviti razgovore o kontroli naoružanja i vratiti veleposlanike koje su povukli ranije ove godine.

"Nije stvar u tome da mi progonimo Rusiju zbog kršenja ljudskih prava. Riječ o tome tko smo mi", objasnio je Biden. "Kako mogu biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a da ne govorim protiv kršenja ljudskih prava", rekao je Biden koji se novinarima obratio nakon ruskoga kolege.

Također je kazao da potezi ruskog predsjednika "umanjuju" položaj njegove zemlje na svjetskoj pozornici. "Kako bi to izgledalo da se mi upuštamo u aktivnosti u koje se on upušta? To umanjuje izglede zemlje koja se očajnički trudi da održi svoj status jedne od velesila", rekao je Biden.

Putinu je, nastavio je Biden, kazao da "nam trebaju neka temeljna pravila kojih se svi možemo pridržavati". "Učinio sam ono zbog čega sam i došao", rekao je Biden.

Potvrdio je da se također razgovaralo o sudbini američkih državljana u ruskim zatvorima. Putin je kazao da vjeruje da se po tom pitanju može pronaći kompromis, iako nije dao naslutiti da je na vidiku neki dogovor o razmjeni zatvorenika.