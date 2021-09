Američki predsjednik Joe Biden putuje u utorak 7. rujna u New York i u susjednu državu New Jersey kako bi ocijenio štetu koju je iza sebe ostavila smrtonosna oluja Ida, priopćila je u subotu Bijela kuća. Biden će posjetiti Manville u New Jerseyju i newyoršku četvrt Queens, navodi se u priopćenju.

U razornim poplavama u srijedu poginulo je 47 ljudi u megapolisu i u okolici. Joe Biden je u petak posjetio Louisianu, saveznu državu koja se prva našla na udaru Ide koja je ondje prouzročila katastrofalne posljedice.

Tu je prigodu iskoristio kako bi pozvao na nacionalno jedinstvo u borbi s klimatskim promjenama zbog kojih su sve češće ekstremne vremenske pojave. Demokratski predsjednik je ujedno pohvalio prednosti svojih velikih investicijskih projekata, napose infrastrukturnih, koje Kongres još treba odobriti.