Poplave su usmrtile najmanje 23 ljudi, nosile automobile, poplavile podzemnu željeznicu i prizemljile zrakoplove u New Yorku i New Jerseyu kao podsjetnik na uragan Idu koji je u to područje donio obilne kiše.

Vozači su potopljeni zajedno sa svojim automobilima. Zbog povijesnog nevremena, rekordnih kiša i bujica, gradonačelnik je savjetovao da ne izlaze iz kuće.

'Još nas čeka vodeni val'

Dopisnik Telegrama i bivši urednik RTL Direkta, Đivo Đurović, za RTL je objasnio kakva je situacija u New Yorku.

"Stanje se smirilo što se tiče vremenskih prilika. Uragan je otišao prema sjeveru i rasplinuo se do danas, ali je na ulicama užasno puno štete. Pogotovo u podrumima, u podzemnoj, koji su poplavljeni. Ono što nas još uvijek čeka je val, vodeni val koji će doći na Hudsonu. Trenutačno je Philadelphija skoro potpuno poplavljena, sve su ulice, dakle rijeka se izlila i tamo su sve ulice pod vodom.

Ovdje se bojimo da bi se moglo nešto slično dogoditi ako taj val donese Hudson i u New York, bar u neke dijelove grada. Ovdje se dogodilo da je snaga te oluje zapravo postala puno jača, da se to otkrilo prilično kasno. Znači tek je negdje jučer popodne se otkrilo da će ta kiša biti tako obilna kao što je bila. Znalo se da će padati, znalo se da će proći ovim područjem, ali nije se znala točna putanja i količina.

'Uragani ne bi trebali biti u New Yorku'

Palo je 9 centimetara kiše u Central Parku u jednom satu. To je količina koja inače padne u cijelom danu i tad se kaže da je puno. U samo jednom satu, 9 cm, to je došlo na zemlju koja je već jako natopljena. New York je imao jedno užasno vlažno ljeto sa puno puno kiše. Zadnji uragan je bio prije, nema 10 dana, malo više od tjedan dana i u krajnju ruku samo to što govorim nije normalno. Uragani ne bi trebali biti u New Yorku, uragani su karipski i fenomen na jugu Amerike, a ne na sjeveroistoku. U New Jerseyu, tu preko rijeke je tornado se pojavio koji je uništio jedno malo mjesto. To isto nije nešto što što se događa na sjeveroistoku Amerike nego u potpuno drugim dijelovima ovog kontinenta. Tako da nema sumnje da je vrijeme toliko ekstremno da možemo s razlogom reći da je ovo posljedica promjene klime i da postaje sve gore", kazao je Đivo Đurović.