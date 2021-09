Poplave su usmrtile najmanje devetero ljudi, nosile automobile, poplavile podzemnu željeznicu i prizemljile zrakoplove u New Yorku i New Jerseyu kao podsjetnik na uragan Idu koji je u to područje donio obilne kiše.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio opisao je stanje u srijedu navečer kao "povijesnu nepogodu", a nacionalna meteorološka služba prvi je put otkad postoji izdala alarm na poplave u metropoli. U četvrtak ujutro hitne službe izašle su na teren pokušavajući osposobiti prometni sustav kojim se služe milijuni ljudi gusto naseljenog megapolisa.

Stotine letova otkazano

Guverneri New Yorka i New Jerseya, koji su u srijedu proglasili izvanredno stanje, pozvali su stanovnike da ostanu u domovima dok službe na terenu čiste ceste i pokušavaju osposobiti podzemnu željeznicu i lokalne pruge.

Ceste su se mjestimice pretvorile u rijeke i poplavljene su neke postaje metroa. Meteorološka služba izmjerila je apsolutni rekord od 80 mm kiše u sat vremena u Central Parku.

Otkazane su stotine letova na zračnim lukama Newark, LaGuardia i JFK. U Newark je poplavljen jedan terminal. Poplavljene su ulice u Brooklynu i Queensu pa vožnja automobilima nije moguća.

Prekinut i teniski susret US Opena

U parku Flushing Meadows u Queensu zbog jake kiše morao je biti prekinut teniski susret drugog kola US Opena između Južnoafrikanca Kevina Andersona i Argentinca Diega Schwartzman iako je igralište bilo prekriveno.

U Pennsylvaniji, New Jerseyju i Marylandu dogodili su se veliki tornadi. Jaka kiša i vjetrovi pogodili su i okrug Westchester, sjeverno od New Yorka, poplavivši za nekoliko minuta podrume brojnih kuća.

New York i okolicu potkraj kolovoza pogodio je uragan Henri. U listopadu 2012. grad je udario razorni uragan Sandy. Uragan Ida oslabio je u post-tropsku ciklonu i trebao bi se nastaviti kretati u smjeru sjevera.

Hrvatica u New Yorku; 'Ne znam kako bih to opisala'

Studentica Fakulteta političkih znanosti Lucija Vulić koja je otišla u Sjedinjene Američke Države putem programa Work And Travel sinoć je u New Yorku svjedočila ovim nevjerojatnim scenama.

"Sinoć je to stvarno bilo nešto. Ne znam kako bi to opisala. Počela je padati kiša i nije prestajala satima. Kiša je počela oko pet, šest popodne i bila je jako obilna. Tada sam se nalazila u restoranu koji je poplavio i onda smo počeli shvaćati da to nije samo obična kiša", ispričala je za RTL.hr.

Kaže kako joj se na prvu nije činilo tako opasno: "Samo sam gledala kako kiša pada, ali onda kad sam izašla na ulicu, New York ima općenito puno problema s odvodnjom i nakon nekih većih kiša zna se dogoditi da neki dijelovi grada poplave, a pogotovo nakon ovog. "

'Do kuće sam putovala skoro tri sata'

Podzemna željeznica odmah je prestala s radom što je većini ljudi stvaralo problem jer su u pitanju ogromne udaljenosti s jednog kraja grada na drugi.

"Putovala sam do kuće skoro tri sata jer su taksiji bili nedostupni, preskupi, busevi su vozili, ali neregularno. To je sve pomalo djelovalo kaotično. Velik broj ljudi je na stanicama podzemne željeznice, kao i ja jer sam se nadala da će barem jedna voziti", kaže Lucija.

"Danas nas je probudilo Sunce, temperature rastu, stvarno na prvu nitko ne bi rekao što se sinoć događalo. U nekim dijelovima grada podzemna željeznica još uvijek ne vozi, mislim da to stvara najveći problem za građane zato što je ovdje podzemna željeznica glavno prijevozno sredstvo."

Predsjednik Joe Biden posjetit će u petak Louisianu gdje su uništene brojne zgrade, a više od milijun kućanstava ostalo je bez struje. Ukupno je poginulo najmanje 15 ljudi otkako je Ida u nedjelju udarila o kopnu u Louisiani.