Vladimir Putin vjerojatno će se okrenuti postavljanju nuklearnog oružja protiv Ukrajine nakon što je Kijev ponizio rusku armiji oborivši navodno 'nezaustavljive' hipersonične rakete, rekao je danas umirovljeni brigadni general američke vojske.

Ukrajina je jučer priopćila da je oborila šest ruskih hipersoničnih projektila 'Kinžal' - nekoliko dana nakon što je američka vojska potvrdila da je Kijev prvi put oborio još jednu Putinovu hipersoničnu raketu koristeći američki obrambeni sustav Patriot.

Kevin Ryan, koji je služio kao načelnik stožera američke vojske za svemirsku i raketnu obranu, rekao je da sada kada su Putinove 'nezaustavljive' rakete uništene, to znači da je odlučujuća pobjeda ruskog čelnika sve dalje i dalje izvan njegova dosega. Ryan je upozorio da će se, ako Putin ne može iznuditi pobjedu konvencionalnim oružjem, 'vjerojatno okrenuti nuklearnom oružju'.

'Putinu ponestaje načina da eskalira rat na način koji bi prisilio Ukrajinu - i Zapad - na povlačenje', rekao je Ryan, viši suradnik u Belfer centru Sveučilišta Harvard u SAD-u, za MailOnline. 'Njegova masovna invazija i česte kampanje bombardiranja nisu mu donijele odlučujuću pobjedu. Ako ne može iznuditi pobjedu konvencionalnim oružjem, vjerojatno će se okrenuti nuklearnom oružju.'

Gubitak za gubitkom

Ne samo da je Rusija izgubila procijenjenih 197.000 vojnika od početka rata, Putin je također gledao uništavanje tisuće ruskih vojnih vozila, uključujući tenkove i transportna vozila pješaštva.

'Ruske konvencionalne (nenuklearne) snage već pokazuju da nisu dorasle zadatku u Ukrajini. Zato se Putin toliko oslanjao na nuklearne prijetnje', objašnjava Ryan. 'Ako se dokaže da Kinžal nije opravdao očekivanja, dovodi se u pitanje učinkovitost čitavog spektra ruskog strateškog oružja, nuklearnog i nenuklearnog.' Teški gubici, zajedno s tvrdnjom Kijeva da je oborio šest projektila Kinžal u jednoj noći, mogli bi se pokazati previše za Putina i mogao bi se okrenuti svom nuklearnom arsenalu, upozorio je Ryan.

Ukrajina je jučer priopćila da je njezin robusni sustav protuzračne obrane, koji se sastoji od platformi iz sovjetske ere i zapadnih sustava, uspio uspješno oboriti 18 moskovskih projektila, od kojih su šest navodno bile hipersonične 'Kinžal' rakete za koje se Vladimir Putin jednom hvalio da su 'nezaustavljive'.

Bio je to prvi put da je Ukrajina tvrdila da je pogodila čitav niz više projektila Kinžal, a ako se to potvrdi, to bi bila demonstracija učinkovitosti njezine novorazmještene zapadne protuzračne obrane. Hipersonične rakete Kinžal mogu nositi konvencionalne ili nuklearne bojeve glave, a Putin ih je 2018. isticao kao 'nezaustavljive' i imale su za cilj natjerati Zapad da primijeti i 'posluša' Rusiju.

Kinžal se može ispaljivati iz ratnih zrakoplova MiG-31, Tu-160 ili Tu-22M3M, a Moskva ga je koristila u ratu. Ima domet od oko 1800 km , a njegova konvencionalna inačica je prvi put raspoređena protiv Ukrajine u ožujku 2022.

Uništen ionako niski moral

Ali s njihovim obaranjem u Kijevu u utorak, stručnjaci kažu da će doći do golemog psihološkog utjecaja na ruske vojnike na prvim crtama, čija je razina morala već na 'dno' usred teških gubitaka na bojnom polju. Alan Mendoza, izvršni direktor britanskog think tanka Henry Jackson Society, rekao je za MailOnline: 'Gledanje vlastitog čudesnog oružja oborenog s neba može imati samo štetan učinak na ionako niski ruski moral na prvoj crti.Ovi vojnici znaju da će uzimati veće gubitke bez ofenzivnih sposobnosti koje generiraju udarne snage projektila.'

John Kennedy, voditelj istraživanja obrane i sigurnosti pri RAND Europe, rekao je da će obaranje hipersoničnih projektila natjerati ruske vojnike da ozbiljno posumnjaju u mudrost svojih zapovjednika.

"Kinžal očito nije dao Putinu nezaustavljivu sposobnost koju je obećao", rekao je Kennedy za MailOnline. "Ako ruski vojnici već ne sumnjaju u mudrost svojih zapovjednika, presretanje oružja kojim se i sam Putin razmetao vjerojatno će to potaknuti", rekao je, dodajući da će taj potez biti "veliki poticaj ukrajinskom moralu" prije njihove predviđene protuofenziva.

Ukrajina jača

Kao dodatni udarac Putinu, Ujedinjeno Kraljevstvo je prošli tjedan izjavilo da će opskrbiti Ukrajinu krstarećim projektilima dugog dometa Storm Shadow. Rakete Storm Shadow omogućit će ukrajinskim trupama da pogode ruske vojnike i zapovjedne centre duboko u teritoriju koji drži Moskva u istočnoj Ukrajini.

Umirovljeni pukovnik američke vojske Gian Gentile, koji je služio dva puta u Iraku, rekao je da će smrtonosni projektili natjerati ruske vojnike da se 'tresu od straha' usred nadolazeće ukrajinske protuofenzive. Vjeruje se da se ukrajinske snage pripremaju dugo očekivanu protuofenzivu protiv ruskih trupa, s dobicima koji su već postignuti oko žarišne točke Bakhmuta. Ali Zelenski tek treba uspjeti u svom željenom cilju angažiranja zapadnih borbenih zrakoplova da preuzmu zapovjedništvo na nebu, iako je Rishi Sunak jučer najavio pripreme za otvaranje škole letenja za obuku ukrajinskih pilota.