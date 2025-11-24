Autom uletio u ljude, ima mrtvih i ozlijeđenih: Djevojku pronašli bez svijesti

Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 ih je zadobilo ozljede nakon što je vozač automobilom u ponedjeljak uletio u skupinu ljudi u Tokiju, objavio je The Sun.

Nakon jezive prometne nesreće, vozač je pješice pokušao pobjeći, ali policajci su ga uspjeli sustići i uhititi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nesreća povezana s krađom?

Japan Times navodi da je poginuo muškarac star oko 80 godina te dodaju da je među ozlijeđenima i djevojka u dvadesetima. Hitne službe na licu mjesta pronašle su je bez svijesti. Trenutačno se nalazi u bolnici, no stanje joj je ozbiljno.

⚠️WARNING: This post describes a fatal vehicle ramming incident.



UPDATE: A car has plowed into pedestrians in Tokyo's Adachi Ward, killing one person and injuring at least 10 others.



The incident occurred around 12:30 p.m. on Monday, November 24, 2025, near the Adachi Ward… pic.twitter.com/riA0kjFvuw — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 24, 2025

Policija je započela istraživanje kojim nastoji rasvijetliti sve okolnosti.

Između ostalog, pokušavaju doznati je li krađa vozila iz obližnjeg salona koja se dogodila dva sata prije sudara povezana s nesrećom.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas blizu mjesta pada zrakoplova: Otkrivamo detalje nesreće​