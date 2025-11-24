FREEMAIL
UŽASNA NESREĆA /

Autom uletio u ljude, ima mrtvih i ozlijeđenih: Djevojku pronašli bez svijesti

Autom uletio u ljude, ima mrtvih i ozlijeđenih: Djevojku pronašli bez svijesti
Foto: Shutterstock/ilustracija

Policija je započela istraživanje kojim nastoji rasvijetliti sve okolnosti

24.11.2025.
9:57
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 ih je zadobilo ozljede nakon što je vozač automobilom u ponedjeljak uletio u skupinu ljudi u Tokiju, objavio je The Sun

Nakon jezive prometne nesreće, vozač je pješice pokušao pobjeći, ali policajci su ga uspjeli sustići i uhititi.

Nesreća povezana s krađom?

Japan Times navodi da je poginuo muškarac star oko 80 godina te dodaju da je među ozlijeđenima i djevojka u dvadesetima. Hitne službe na licu mjesta pronašle su je bez svijesti. Trenutačno se nalazi u bolnici, no stanje joj je ozbiljno.

Policija je započela istraživanje kojim nastoji rasvijetliti sve okolnosti.

Između ostalog, pokušavaju doznati je li krađa vozila iz obližnjeg salona koja se dogodila dva sata prije sudara povezana s nesrećom.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas blizu mjesta pada zrakoplova: Otkrivamo detalje nesreće​

JapanPrometna Nesreća
