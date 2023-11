Bila je to možda i najskuplja brza hrana koja je ikad pojedena u Ljubljani, piše BBC. Naime, ovaj 'poseban' burek koštao je gladnog dostavljača ćak 400 eura i to zato što je za vrijeme prvog covid 'lockdowna' sjeo na stepenice crkve u Ljubljani i uživao u toplom bureku bez maske na licu.

Fotografija iz studenog 2020. godine koja prikazuje slovenske policajce kako ispisuje kaznu dostavljaču hrane zbog kršenja pravila o maskama, brzo je postala viralna. Smatrano je simbolom surovog načina na koji vlasti provode mjere protiv covida.

Sada će taj dostavljač dobiti svoj novac natrag i kazna će se izbrisati iz njegovog policijskog dosjea. Isto vrijedi i za više od 60.000 drugih Slovenaca koji su prekršili covid mjere.

Policija je izdala gotovo 6 milijuna eura kazni tijekom više od dvije godine. Ali od ovog tjedna, na snagu je stupio zakon koji vraća te novce. Time se ispunjava obećanje premijera Roberta Goloba koje je dao uoči izbora prošle godine. Prethodna desničarska administracija, predvođena bivšim premijerom Janezom Janšom, nametnula je stroga ograničenja slobode kretanja i okupljanja.

Ustavni sud poništio covid mjere

U različitim trenucima, Slovencima nije bilo dopušteno putovati izvan svojih lokalnih područja, a na snazi je bio i policijski sat.

Gladni vozač dostave hrane bio je jedan od mnogih koji su kažnjeni zbog kršenja obaveze nošenja maski na otvorenom. I obavljanje bilo čega bez covid certifikata postalo je gotovo nemoguće.

Ustavni sud poništio je sve te mjere. Ali do sada je trebalo vremena da vlasti ponište kazne nametnute onima koji su prekršili pravila.

Ekolog Rok Rozman, koji je dobio više kazni zbog sudjelovanja u prosvjedima, ova odlukom se osjeća 'oslobođenim'.

"Uredbe koje su koristili za izricanje kazni nisu bile temeljene na zakonu. Vlada je to znala. I ako to znači da sada moraju vratiti novac, tako to ide. Ako živite u zemlji s vladavinom prava, to bi trebalo vrijediti za svakoga", kazao je Rozman za BBC.

'Vraćanje novca će pomoći obnovi povjerenja Slovenaca u vladavinu prava'

Takav pogled na stvari dijeli i sadašnja slovenska administracija. Ministrica pravosuđa Dominika Švarc Pipan rekla je da će vraćanje kazni pomoći obnovi povjerenja Slovenaca u vladavinu prava, "koje je značajno narušeno upotrebom pretjerane i neustavne represije tijekom pandemije."

Međutim, zakon o restituciji nije dočekan univerzalnim odobravanjem.

Jedan zastupnik iz stranke SDS smatra da je vraćanje novca građanima 'pljuvanje u lice svim onim zdravstvenim radnicima koji su se neumorno borili za živote svojih sugrađana.'

