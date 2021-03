JEDNA ZEMLJA JE DOŽIVJELA TURISTIČKI UZLET: Može li Hrvatska naučiti nešto iz njihovog primjera?

Za turizam je 2020. bila katastrofalna godina. No jedna zemlja se uspjela uspeti na ljestvici popularnost kad su u pitanju turistički posjeti: Meksiko je usred pandemije dosegao globalno treće mjesto po broju turista

Na međunarodni aerodrom u Cancúnu svakih pet minuta slijeću i polijeću zrakoplovi iz cijelog svijeta. I tako je od sredine prosinca. U ovom meksičkom ljetovalištu na obali Karipskog mora je vrhunac sezone. I Lufthansa je ponovno u listopadu obnovila liniju iz Frankfurta za ovo ljetovalište i to unatoč strogim pravilima u vezi s putovanjima tijekom koronakrize. Na plaži gomila kupača iz Europe i Sjeverne Amerike, pred Majanskim piramidama se ponovno stvaraju golemi redovi. Hotelijeri i ugostitelji su odahnuli, piše Sandra Weiss za Deutsche Welle.

Za mnoge turiste su pješčane plaže i tirkizno more očito dovoljno primamljivi da bi prikrili realnost u kojoj su odjeli za intenzivnu njegu u meksičkim bolnicama prepuni, broj novozaraženih svakodnevno raste a do sada je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo preko 174.000 osoba. Ovakav stav globalnih turista učinio je Meksiko posljednjih dana, iza Francuske i Italije, trećim po redu najposjećenijim turističkim odredištem na svijetu. Kad je Latinska Amerika u pitanju Meksiko je uvjerljivo na prvom mjestu.

USKRS JE POD VELIKIM UPITNIKOM: Međutim, direktor velike turističke kompanije ima jako optimistične vijesti za ljetnu sezonu i Hrvatsku

Otvorene granice i posjete obiteljima

Razlozi za ovakav munjeviti razvoj turizma u Meksiku su višestruki. S jedne strane Meksiko nikad nije zatvarao svoje granice niti ne traži negativni koronatest pri ulasku u zemlju. Predsjednik Meksika Andrés Manuel López Obrador je jedan od onih političara koji odbijaju mjere zatvaranja kako ne bi naškodili privredi. Drugi razlog su meksički iseljenici koji preko Božića masovno posjećuju domovinu i tako skrbe za porast broja turističkih posjeta.

Michael Hallé iz savjetničke tvrtke 10Gates smatra da bi rekordne meksičke statistike trebalo uzimati s rezervom jer u njih ulaze i prva tri mjeseca 2020. kada još nije bilo pandemijskih ograničenja i kada je u Meksiku vrhunac sezone.

Unatoč trećem mjestu na globalnoj turističkoj ljestvici i meksički turizam bilježi dramatične gubitke: gotovo 48 posto manje posjeta i 55 posto manje prihoda u usporedbi s 2019. Utoliko veće je čudo što se branša tako brzo oporavila. Tomu treba pridodati i činjenicu da u Meksiku, za razliku od nekih drugih zemalja poput Njemačke, nije bilo subvencija za zrakoplovne kompanije ili turističku branšu. Meksička vlada je uoči pandemije zbog štednje čak zatvorila nacionalni marketinški turistički ured.

Dobar higijenski koncept

No na lokalnoj razini su turistički uredi napravili dobar posao. „Još na ljeto su hoteli na karipskoj obali razvili higijenske koncepte kakvih nije bilo ni u Kanadi”, kaže Hallé koji dolazi iz ove sjevernoameričke zemlje. To je, kako kaže za DW, stvorilo povjerenje kod globalnih turista.

U saveznoj državi Quintana Roo, u kojoj se nalazi Cancún, guverner je naložio obavezno nošenje maski. Uz to, ovo karipsko ljetovalište se nalazi svega tri do četiri sata leta od odredišta u Sjevernoj Americi otkuda dolazi i najveći broj stranih gostiju u Meksiku. Što je kraći let, to je manja mogućnost zaraze u zrakoplovu.

No mnogi liječnici u Meksiku upravo tu otvorenu politiku u turističkom sektoru smatraju jednim od glavnih krivaca za porast broja novozaraženih u turističkim regijama. U ovim regijama se epidemiološka situacija doduše pogoršala od veljače ali je situacija mnogo povoljnija nego u žarištima u i oko Mexico Cityja.

STRAH ZA SEZONU: Optimizam kopni glede Uskrsa, a situacija je neizvjesna: ‘Nisam za covid putovnice, to bi bila diskriminacija’

Domaći turizam pomogao

Jedan daljnji spasonosni moment u priči o meksičkom turizmu su i domaći gosti. U zemlji sa 126 milijuna stanovnika značajan faktor koji je ublažio gubitke na međunarodnom planu. Meinolf Koessmeier je Meksikancima do sada nudio specijalizirane motociklističke ture po Europi. Sada se prebacio na ture po saveznoj zemlji Cuernavaca u kojoj i sam živi. On se nada da će se posao normalizirati 2022. „Zanimanje na putovanja po prirodi su porasla. Proizvođači motocikala diljem svijeta bilježe rekordnu prodaju a prije ili kasnije će motociklisti svoja nova vozila htjeti i isprobati”, nada se Koessmeier.

Michael Hallé također smatra da će ljudi mnogo toga htjeti nadoknaditi. „Najnovija ispitivanja pokazuju optimizam kod građana SAD-a i to prije svega zbog ubrzanog procesa cijepljenja što budi očekivanja u normalna putovanja za šest mjeseci”, kaže Halle.

No do toga je još dugi put: Kanada i SAD su zbog mutiranih varijanti virusa od onih koji se vraćaju iz inozemstva počele tražiti negativni PCR test a postrožena je i praksa kod karantene. Meksički turistički radnici su odmah reagirali i na aerodromima i turističkim središtima počeli nuditi PCR testiranja. Meksiko, kao i mnoge druge turističke zemlje, bi, kako vjeruje Halle, iz ove krize mogle izvući pouku i okrenuti se ekskluzivnijem, održivijem turizmu bez masovnih dolazaka i odlazaka turista. Od toga bi, zaključuje, mogli profitirati ne samo turistički radnici nego i okoliš.