Jedini preživjeli gost smrtonosnog ručka na kojem je poslužen goveđi Wellington u Australiji opisao je detalje kobnog objeda prošloga ljeta nakon kojeg je u teškom stanju završio u bolnici i jedva izvukao živu glavu.

Za ubojstvo triju osoba i pokušaj ubojstva još jedne sudi se Erin Patterson, koja je u srpnju 2023. poslužila ručak s goveđim Wellingtonom, pire krumpirom, zelenim grahom i otrovnim gljivama koje su ubile njezine goste.

Ian Wilkinson je, tijekom svjedočenja, kazao da su njegova supruga Heather i on bili "jako sretni" kada ih je Erin pozvala na ručak. No, ručak je to koji je ubio njegovu suprugu i još dvoje ljudi, a on je završio u teškom stanju i proveo sedam tjedana u bolnici. Od toga je tri tjedna bio na intenzivnoj njezi.

Patterson tvrdi da nije kriva, a njezin odvjetnički tim kaže da je "paničarila" nakon što je nenamjerno poslužila otrov članovima obitelji koje je voljela, prenosi BBC.

Jela s drugačijeg tanjura

U danima nakon objeda, u bolnici su umrli Pattersonovi svekar i svekrva, Don i Gail Patterson te Gailina sestra Heather Wilkinson.

Prema ocjeni porote, nema sumnje da je ručak sadržavao smrtonosne gljive i uzrokovao bolest gostiju. No, glavno je pitanje u ovom slučaju je li Patterson namjeravala ubiti ili nanijeti vrlo teške ozljede.

Wilkinson je na sudu rekao da je Ein poslužila svu hranu. "Svatko je dobio svoj tanjur, bilo je kao pita", kazao je i dodao: "Bilo je u lisnatom tijestu, a kad smo zarezali, unutra su bili meso i gljive".

Gail i Heather uzele su četiri siva tanjura s hranom i stavile ih na stol, dok je Erin jela s tanjura "narančasto-smeđe" boje.

"Erin je uzela različiti tanjur i odnijela ga na svoje mjesto", ispričao je. Njegova je supruga primijetila različitu boju tanjura u odnosu na goste.

Nakon što je pojeo ručak, Wilkinson se cijelu noć nije dobro osjećao. Povraćao je i dobio je proljev.

Pozlilo im istu noć

Bivši suprug Erin Patterson, Simon, odbio je poziv na smrtonosni ručak. Svoje roditelje posjetio je nakon što je saznao da su i oni bili u bolovima cijelu noć. Odvezao ih je u obližnju bolnicu, a zatim u bolnicu Leongatha.

Wilkinson se prisjeća da su liječnici isprva vjerovali da se radi o trovanju hranom. Sumnja je brzo pala na meso.

No, sljedećeg jutra ih je "probudila skupina medicinskih sestara koje su nas odvezle u krevetima do hitne pomoći", kazao je. Liječnik je tada rekao paru da se sumnja na trovanje gljivama.

"Bio je vrlo iskren. Rekao je da je situacija vrlo ozbiljna i da je dostupno liječenje u kritičnom trenutku".

Par je potom kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu Dandenong.

Ranije toga dana Wilkinsonu su na iPadu pokazali fotografiju blagovaonskog stola, a on je označio gdje je sjedio svaki od petero uzvanika. Rekao je da su on i Heather pojeli cijeli obrok, dok je Don pojeo svoj komad mesa i polovicu komada koji nije pojela njegova supruga Gail.

'Mislio sam da je normalna'

Erin je također jela, ali nije mogao sa sigurnošću reći koliko.

Za desert su posluženi torta i voćna plata, no gosti nisu puno pojeli jer su bili siti od glavnog jela.

O svom odnosu s Patterson, Wilkinson je rekao da su bili prijateljski nastrojeni. Ali da su više bili poznanici i da se nisu puno viđali. "Djelovala mi je kao normalna osoba. Kad smo se upoznali, odnos je bio prijateljski. Nikada se nismo svađali. Djelovala je kao obična osoba", opisao je.

Poziv na ručak dobili su tjedan ili dva ranije u Crkvi. Bili su sretni.

Wilkinson se prisjetio da je nakon ručka Erin priznala da ima rak. Ispostavilo se da je lagala.

"Rekla je da je jako zabrinuta jer vjeruje da je to ozbiljno stanje opasno po život. Bila je zabrinuta zbog djece i tražila nas je savjet. Pitala nas je treba li reći djeci za rak. U tom trenutku pomislio sam da nas je zato pozvala na ručak", kazao je Wilkinson.

Nije skroz shvatio o kojoj vrsti raka je riječ. "Mislim da je spominjala rak jajnika ili vrata maternice", dodao je. Razgovor o bolesti trajao je desetak minuta.

'Skrivala sam gljive u svemu'

U svijetloružičastoj prugastoj majci, Erin je sjedila bez emocija i slušala Wilkinsonovo svjedočenje.

Prošloga tjedna kada je započelo suđenje, njezin odvjetnik rekao je da nije namjeravala ikome nauditi te da su smrti posljedica tragične nesreće, iako nije mogao osporiti da je Erin nekoliko puta lagala policiji.

Na sudu su pokazane poruke u kojoj je Patterson napisala: "Skrivala sam gljive u prahu u svemu", dodajući da ih je stavljala i u čokoladne kolače kako ih njezina djeca ne bi primijetila.

Otkriveno je i da je u srpnju 2023. u jednoj Facebook grupi tražila savjet o pripremi Beef Wellingtona, jela koje je poslužila četvorici gostiju na smrtonosnom ručku istoga mjeseca.

Goveđi Wellington, odnosno u originalu beef wellington je tradicionalno britansko jelo koje se sastoji od bifteka omotanog sitno nasjeckanom mješavinom gljiva začina i šunkom, zamotanog u lisnato tijesto i pečenog u pećnici.

