Iako se svi ale na cijene na Jadranu, i u Grčkoj su cijene podivljale. Oko 75 eura porcija liganja, 58 eura jedan mojito - račun su na Trip Advisoru podijelili ljuti turisti kojima se nisu svidjele grčke cijene, piše RTL Direkt.

To je doživio jedan turist na grčkom Mikonosu. "To je primjer grčkog turizma koji bi se ustvari trebao predavati u školama - što ne napraviti s destinacijom. Na tom otoku je došlo do tolike zasićenosti, ne samo hotelske ponude nego i restoranske, iz godine u godinu se toliko podižu cijene da su oni itekako počeli osjećati rezultate svoje bahatosti", govori Danielle Rudić koja živi u Ateni.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li propasti sezona? Iznajmljivači se žale na manjak rezervacija, nema dovoljno sadržaja

Prema nekim procjenama dnevno vam za Mikonos treba 450 eura džeparca. S druge strane, te iste lignje na Krfu ćete platiti 20 eura.

"Na otocima u Grčkoj nikada nije bilo jeftino, a ove godine je prema procjenama četiri puta skuplje nego prije. Domaći gosti, grčki turisti izbjegavaju ići na otoke, jer je neizvedivo. Puno je bolje ostati na obali", kaže Roberta Kapsalis iz Atene.

Iz Zagreba za otok Krf možete letjeti za 70 eura, dok s iste destinacije za Zagreb letite za duplo više. Famozne ležaljke na plaži u Grčkoj su uglavnom besplatne ako pijete piće u kafiću, ali zato ne pomišljajte trajektom po otocima, cijene idu i do 150 eura. Ali, jeftinih destinacija Grčka još uvijek ima.

Ono što Hrvatska nema

"Paros, Napsos, Milos, svugdje možete provesti sedam dana u apartmanskom smještaju, hotelu nekom s tri zvjezdice za usudila bih se reći za 15 do 20 niže cijene nego što možete na manjim otocima u Hrvatskoj", govori Danielle.

Dnevno vam za hranu u Grčkoj treba 40 eura, za hotel za dvoje 148 i za dnevne troškove 155 eura. Ukupno za tjedan dana malo više od dvije tisuće eura. Kod nas ćete hranu platiti 30 eura, hotel za dvoje 106 eura, dnevno ćete potrošiti manje od 100 eura, a za tjedan dana 1300. Unatoč tome, Roberta nam kaže - Grci imaju nešto što mi nemamo.

"Turiste ne možete čovjeka privući samo s onim što imate na meniju, na neki način Grci uvijek daju više, desert je uvijek od kuće, piće, lubenica, voda je besplatna kada sjednete za stol", ističe Kapsalis.