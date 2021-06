Danas poslijepodne očekuje se pravomoćna presuda Ratku Mladiću, a kakve bi mogle biti njene posljedice za N1 je komentirao povjesničar Tvrtko Jakovina.

“25-godišnji proces da bi se neke stvari dosudile ne može biti normalan i to zapravo ima, ne mogu reći posve simboličko značenje, ali ima u određenom smislu samo simboličko značenje jer tu prave zadovoljštine neće biti. No važno je da je taj proces zatvoren jer da je bilo samo do zemlje gdje se on do 2011. skrivao vjerojatno ne bi bilo ni pravde u ovom obliku”, rekao je Jakovina.

Ističe da je zabrinjavajuće što nikada nismo dobili konkretne odgovore kako je bilo moguće da se Karadžić i Mladić “čuvaju” godinama.

“Ostale su jasne podjele te će u Srbiji i Republici Srpskoj presuda biti dočekana na jedan način, a u Hrvatskoj i BiH na drugi način”, rekao je Jakovina.

Objava presude očekuje se oko 15.30 sati.