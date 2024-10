Netanyahu zagrmio: Izlazite iz libanonske 'opasne zone'. Iran prijeti: 'Nema crvenih linija'

Izraelske snage proširile su napad na sjever Pojasa Gaze, a tenkovi su u nedjelju stigli do sjevernog ruba grada Gaze, pri čemu su gađani neki dijelovi četvrti Šeik Radvan, zbog čega su mnoge obitelji morale napustiti svoje domove, rekli su stanovnici.

Stanovnici su rekli da su izraelske snage učinkovito izolirale Beit Hanun, Džabaliju i Beit Lahiju na krajnjem sjeveru enklave, blokirajući vezu između tih područja i grada Gaze, osim uz njihovo dopuštenje za obitelji koje žele napustiti ta tri grada u skladu s naredbama za evakuaciju.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da su izraelski upadi na sjeveru, koji traju osam dana, dosad usmrtili desetke Palestinaca, a strahuje se da su deseci drugih mrtvi na cestama i pod ruševinama svojih kuća izvan dosega medicinskih timova.

Mnogi stanovnici Džabalije objavili su na društvenim mrežama: "Nećemo otići, umiremo i ne odlazimo."

Sjeverni dio Gaze, u kojemu živi više od polovice od ukupno 2,3 milijuna stanovnika enklave, bio je bombardiran u prvoj fazi izraelskog napada na to područje prije godinu dana, nakon napada Hamasa 7. listopada na Izrael u kojemu je ubijeno 1200 ljudi i zarobljeno 250 talaca.

Netanyahu poziva UN da evakuira mirovne snage iz libanonske 'opasne zone'

Izraelski premijer pozvao je Ujedinjene narode da povuće svoje mirovne snage iz "opasne zone" u Libanonu. Privremene snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) djeluju u zemlji od 1978. nakon invazije Izraela, piše Sky News.

U izravnom apelu glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu, Benjamin Netanyahu je rekao: "Vaše odbijanje da evakuirate vojnike UNIFIL-a čini ih taocima Hezbollaha. Rekao je da je izraelska vojska više puta uputila zahtjev, ali je odbijen. "Time su ugroženi i oni i životi naših vojnika", dodao je.

Netanyahu je rekao da Izrael žali zbog ozljeda nanesenih mirovnim snagama i da čini "sve" da ih spriječi. No, dodao je: "Jednostavan i očigledan način da se to osigura je da ih jednostavno izvučemo iz opasne zone. "Gospodine glavni tajniče, maknite UNIFIL-ove snage s puta opasnosti. To treba učiniti odmah, odmah."

Pet pripadnika mirovnih snaga ozlijeđeno je tijekom sukoba Izraela s Hezbollahom od četvrtka, a najmanje četvero je ozlijeđeno u izraelskim napadima. UNIFIL trenutno ima više od 10.000 vojnika iz 50 zemalja i oko 800 civilnog osoblja. Njegov mandat svake godine obnavlja 15-člano Vijeće sigurnosti UN-a. Mirovne snage imaju zadatak održavati mir i smanjivati ​​napetosti duž "plave linije" koja dijeli Libanon od Izraela i Golanske visoravni pod izraelskom okupacijom.

'Iran nema crvenih linija kada je u pitanju obrana'

Iran "nema crvenih linija" kada je riječ o obrani, rekao je njegov ministar vanjskih poslova, piše Sky News. Rekao je: "Iako smo posljednjih dana uložili ogromne napore da obuzdamo sveopći rat u našoj regiji, jasno kažem da nemamo crvenih linija u obrani našeg naroda i interesa."

Iran podržava i Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanonu. Regija se pripremala za Izrael da napadne Iran tijekom prošlog tjedna napada. Iran je prouzročio malu štetu Izraelu, jer su mnoge njegove rakete presretnute.

Potpuno uništena džamija

U izraelskom zračnom napadu u nedjelju je "potpuno" uništena džamija u libanonskom selu desetak kilometara od granice s Izraelom, koji je nedavno pojačao svoja bombardiranja u regiji, objavila je službena libanonska novinska agencija.

"Oko 3:45 ujutro neprijateljski zrakoplov je izveo zračni napad ciljajući drevnu džamiju u središtu sela Kfar Tebnit, uništivši je", izvijestila je agencija ANI.

Ova stoljetna džamija "bila je simbol jer su se obitelji okupljale na njenom trgu kako bi proslavile razne prigode", objasnio je za AFP gradonačelnik Kfar Tebnita, Fouad Yassine.

Crveni križ u međuvremenu je javio da je nekoliko njegovih spasilaca ozlijeđeno u nedjelju u napadu na kuću u južnom Libanonu gdje su bili poslani "u koordinaciji" s misijom UN-a koja djeluje kao tampon između Izraela i Libanona.

"Dok je tim tražio žrtve za spašavanje, kuća je pogođena po drugi put, uzrokujući ozljede uključujući potres mozga i štetu na dvoja kola hitne pomoći", rekao je libanonski Crveni križ. Ovaj tim "je poslan u koordinaciji s Privremenim snagama Ujedinjenih naroda (UNIFIL) raspoređenim u južnom Libanonu.

Fronta koju je u listopadu 2023. otvorio libanonski Hezbolah protiv Izraela, kao potporu palestinskom Hamasu, pretvorila se u otvoreni rat 23. rujna s početkom intenzivnih izraelskih bombardiranja na uporišta islamističkog pokreta u Libanonu, ubivši posebice vođu proiranskog pokreta Hasan Nasralah.

Izraelska vojska potom je 30. rujna pokrenula kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu.

Libanonsko ministarstvo zdravstva zabilježilo je više od 2255 smrtnih slučajeva tijekom prošle godine, od čega polovicu od 23. rujna, te više od milijun raseljenih osoba.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelci gomilaju trupe na granici s Libanonom: Svijet strahuje na pomolu totalni rat?