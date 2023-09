Rujanski toplinski val zahvatio je sjeverozapadnu Europu, a oluje i poplave pogodile su područje Sredozemlja. Prema podacima Meteorološke službe, temperatura na jugoistoku Velike Britanije mogla bi dostići i 33 Celzijevaca u idućih nekoliko dana, piše srpski Blic.

To je manje od rekorda ovog mjeseca koji je iznosio 35,6 stupnjeva, no to bi svejedno mogli bi biti najtopliji dani ljeta. Preko noći, temperature bi mogle biti oko 21,7 stupnjeva Celzijevih.

Toplinski val stigao je i u Francusku. U Brestu je zabilježen najtopliji dan u cijeloj 2023. godini, a tada je temperatura iznosila 30,6 stupnjeva.

Poplave na Sredozemlju odnijele nekoliko života

S druge strane, turiste koji se još nalaze na Sredozemlju, zatekle su katastrofalne vremenske nepogode. Tijekom proteklih nekoliko dana, računalni modeli usredotočili su se na središnju Grčku kao mjesto potencijalnih katastrofalnih oborina.

Baš to se i dogodilo, pala je ogromna količina kiše i sa sobom odnijela dva života, a još troje ljudi je nestalo. Velike poplave nosile su automobile i mostove. Oluja, regionalno poznata kao Daniel, već je izbacila oko 60 centimetara kiše u središnjoj Grčkoj, uglavnom u regiji Tesalije. Kako javlja AP, promet je zabranjen u gradu Volosu, na otoku Skiathos i u planinskoj regiji Pelion dok kiša ne prestane.

Poplave su zahvatile Tursku i Bugarsku gdje je, isto tako, nekoliko ljudi umrlo.

Stigao omega blok

Ovi ekstremni događaji, zajedno sa smrtonosnim poplavama koje su pogodile Španjolsku u nedjelju i ponedjeljak, bili su povezani s neobično dugotrajnim vremenskim uzorkom, dok su povišene temperature vode na Sredozemlju pridonijele nepovoljnim uvjetima.

Velike padaline i poplave na istoku Europe posljedica su "omega bloka". Trenutno, mlazna struja putuje duboko prema jugu iznad Španjolske, zatim skreće prema sjeveru i krivuda preko vrha Britanije i natrag prema jugu u Grčku, u formaciji koja izgleda kao grčko slovo omega.

Ta vremenska pojava u Europi je uobičajena. Međutim, može imati ekstremne posljedice, a ovoga puta zadržala se duže nego inače.

Ovaj atmosferski fenomen može se dogoditi i ljeti i zimi, a on stvarno "blokira" cirkulaciju atmosfere na velikim visinama, pa zaključava meteorološke uvjete na neko vrijeme.

Taj fenomen ima oblik zone visokog tlaka koju s obje strane okružuju dvije zone niskog tlaka. Dakle, s jedne strane je izrazito toplo i suho vrijeme pod anticiklonom koje je trenutno u Francuskoj, Velikoj Britaniji i dijelu Skandinavije.

S druge strane, dvije depresije kruže jedna oko druge, jedna iznad Pirenejskog poluotoka, a druga iznad Grčke. I baš to, rezultiralo je obilnim kišama i poplavama.

Omega blok već se dogodio u lipnju i srpnju 2021. u zapadnoj Europi gdje su poplave u Njemačkoj i Belgiji, kao i u Luksemburgu i Nizozemskoj, odnijele više od 200 života.

