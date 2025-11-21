Istražuju otrovni sirup protiv kašlja: Kriv za smrt najmanje 24 djece!

Indijski dužnosnici istražuju jesu li propusti u sigurnosti pri opskrbi farmaceutskim sastojkom odgovorni za kontaminaciju sirupa protiv kašlja koji je posljednjih mjeseci usmrtio najmanje 24 djece, prema tvrdnjama triju osoba upoznatih s istragom, piše Reuters.

Tri zdravstvena i regulatorna dužnosnika iz savezne države Tamil Nadu rekla su za Reuters da vjeruju kako je otapalo korišteno za izradu jedne serije sirupa Coldrif moglo biti kontaminirano otrovnom kemikalijom u vrijeme kada je isporučeno proizvođaču lijekova, tvrtki Sresan Pharmaceutical Manufacturer.

Sresan je 25. ožujka nabavio 50 kilograma otapala propilen glikola (PG) od lokalnog distributera Sunrise Biotech, koji ga je istog dana kupio od Jinkushal Arome, male tvrtke koja proizvodi mirisne mješavine za deterdžente i druge kemikalije, pokazuju intervjui s dobavljačima te izvješće regulatora farmaceutske industrije Tamil Nadua od 3. listopada, u koje je Reuters imao ekskluzivan uvid.

Teško kontaminiran dietilen glikolom

Odjel za kontrolu lijekova Tamil Nadua nije odgovorio na ponovljene zahtjeve za komentar o istrazi.

Vlasti su priopćile da je Coldrif sirup bio teško kontaminiran poznatim industrijskim toksinom, dietilen glikolom (DEG). Istražuje se kako je ta kemikalija završila u otapalu koje se koristi u sirupu protiv kašlja kao baza za otapanje aktivnih sastojaka.

Smrtni slučajevi, koji su započeli u rujnu, ponovno su otvorili pitanja o sigurnosnim standardima u indijskoj farmaceutskoj industriji vrijednoj 50 milijardi dolara, čiji je ugled narušen smrću više od 140 djece u Africi i Srednjoj Aziji 2022. i 2023. godine, nakon uzimanja indijskih sirupa protiv kašlja napravljenih s kontaminiranim otapalima.

Nakon tih smrti, New Delhi je obećao poboljšati kontrolu kvalitete.

Reuters prvi put objavljuje detalje o fokusu indijske istrage, kao i o kršenjima globalnih sigurnosnih farmaceutskih praksi u dostavi kemikalija tvrtki Sresan.

Sresanu je ukinuta proizvodna licenca, a njegov osnivač G. Ranganathan nalazi se u pritvoru. Pokušaji da se kontaktiraju predstavnici tvrtke i Ranganathanova obitelj bili su neuspješni. Reuters nije uspio identificirati njegovog pravnog zastupnika.

Središnja organizacija za kontrolu standarda lijekova, koja federalno nadzire farmaceutiku, preusmjerila je pitanja na indijsko ministarstvo zdravstva, koje je pak uputilo Reuters na izjavu vlade da provodi dodatne inspekcije pogona za proizvodnju lijekova i pregled korištenja sirupa protiv kašlja u pedijatriji.

Proizvođači kemikalija obično isporučuju PG otapala u zapečaćenim spremnicima kako bi se izbjegla kontaminacija, no Sunrise je potvrdio za Reuters da je otapalo prepakirao bez pečata prije isporuke.

Indijski Zakon o lijekovima i kozmetici zabranjuje prodaju i rukovanje farmaceutskim sastojcima, poput medicinskog PG-a, subjektima koji nemaju dozvolu za lijekove.

Ni Jinkushal ni Sunrise nemaju dozvole za rukovanje farmaceutskim sastojcima, potvrdila su za Reuters dvojica veleprodajnih distributera. Njihovi vlasnici rekli su da nisu znali da će PG koji su prodali biti korišten za izradu lijekova.

