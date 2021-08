Cure novi detalji oko srpske kriminalne organizacije koju je vodio Veljko Belivuk, a za koju se sumnja da je povezana sa zloglasnim kavačkim klanom iz Crne Gore. Naime, Kurir je objavio poruku koju je navodno Janko V. (31) napisao zaštićenom svjedoku Kamenku Kuču kada su planirali ubojstvo Belivuka koji je u kuloarima poznatiji pod imenom Velja Nevolja.

"Ti lagano, ka’ da nije tvoj posao, na 5-6 metara, pa onda u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas… Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj. Obavezno pancir obuci, pa i njega zapali", stajalo je u poruci.

Poruka je inače dio spisa Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje je početkom srpnja Višem sudu dostavilo na ocjenu i potvrđivanje optužnice protiv višečlane kriminalne grupe, a koju su navodno formirali Vukadinović te još jedna neidentificirana osoba.

Tijelo planirali uništiti živim vapnom

Janko V., Mile J. (34), Radovan S. (35), Almira M. (21), Momčilo M. (40) i Dušan I. (41) optuženi su za pokušaj ubojstva Belivuka, njegovog suradnika Marka Miljkovića i navodnog šefa kavačkog kriminalnog klana Slobodana Kašćelana.

"Janko V. navodi da je cifra za to pola milijuna eura u kešu, plus roba i razne kombinacije. Na navedene poruke Kamenko pita tko je vozač, da li je siguran i da mu treba nešto novca unaprijed da bi ostavio obitelji, te priopćuje Vukadinoviću da mu još nitko nije donosio oružje. Janko V. odgovara da sve razumije, da je čudo odraditi ubojstvo i da neće ostaviti ni njega ni njegovu obitelj. Također, Janko V. navodi da je to ponuda i da stoje iza njega, te da Kamenko to može odraditi lagano", piše u optužnici.

Zaštićeni svjedok je, navodi se u tim spisima, nakon uhićenja posumnjao da priča o sigurnom sklanjanju iz Crne Gore nije točna, i da je ekipa za koju je radio planirala njegovo ubojstvo, a njegovo tijelo planirali su uništiti živim vapnom.

Ubijeni u kući strave

Klan Veljka Belivuka optužnicom se za sada tereti za pet stravičnih ubojstva, a petorica muškaraca brutalno su ubijeni u kući u Ritopeku. Svakog od njih pripadnici njegovog klana namamili su na sastanak, a potom zatvarali u tajnu sobu u Ritopeku gdje su ih mučili, a onda i ubijali.

Optužnica koja je podignuta protiv Belivuka, Miljkovića i 28 njihovih suradnika otkrila je i motive ovih jezivih ubistava, a suština im je bila ista - ljudi su ubijani jer je Belivuk navodno bio paranoičan da oni žele ubiti njega.