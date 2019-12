‘ISPAO SAM TUPAVO GLUMATALO’: Vučić snimio reklamu zbog koje mu se ruga cijela Srbija: ‘Pa jel’ ovo realno?’

Nakon nedavnog objavljenog videa upućenom kineskom predsjedniku Xiju Jinpingu i to na lošem kineskom, Vučić je ponovno iznenadio i Srbe ostavio ih s upitnicima iznad glava i podrugljivim osmjesima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je izazvao lavinu smijeha na internetu. Nakon nedavnog objavljenog videa upućenom kineskom predsjedniku Xiju Jinpingu i to na lošem kineskom, sada je ponovno iznenadio i Srbe ostavio ih s upitnicima iznad glava i podrugljivim osmjesima.

Naime, njegova Srpska napredna stranka (SNS) snimila je novogodišnji spot u kojem se pojavljuje i Vučić glavom i bradom. Ono što je izazvalo smijeh jest loša gluma i to što se Vučić sam hvali svojim postignućima, no to čine i mladi koji su se našli u videu. Mjesto radnje je dnevna soba gdje skupina mladih gleda utakmicu i razgovara o čudima. Tijekom razgovora nabrajaju postignuća Srbije u 2019. godini te se nadaju da će se u zadnjem trenutku dogoditi čudo pa da njihova momčad pobjedi.

Mladić iz skupine govori ostalim prijateljima da su čuda moguća uz navode kako su plaće postale veće u vrlo rekordnom roku te kako je njihova država učvrstila međunarodne veze. No, spominje i razvoj IT industrije. Drugi prijatelj iz grupe odgovara mladiću da bi bilo čudo da primjerice Aleksandar Vučić sada donese čaj. I tada se događa nešto “neočekivano” jer u dnevni boravak ulazi Vučić i donosi pladanj s čajem u čajniku te šalicama. Osim što je donio čaj, predsjednik Srbije krene s recitacijom monologa u kojem nabraja čuda koja je Srbija postigla s njim na čelu.

Ovaj video izazvao je val ruganja pa se tako na komentarima na YouTube korisnici pitaju “jel’ ovo realno?” dok neki tvrde “da bi njihova mala djeca to bolje odglumila od predsjednika”. Neki su se čak usudili napisati “auu, ovo je već dijagnoza”. Na koncu, ni sam Vučić nije zadovoljan ishodom videa pa se požalio: “Ne razumijem se u novogodišnje čestitke, tjerali su me da snimam neki spot pa sam ispao kao neko tupavo glumatalo. Ali, odlučili su da to emitiraju. Što da radim…”