DRUGA STRANA RATA /

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: Ilia YEFIMOVICH/AFP/Profimedia

Na izraelsko naselje pala je balistička raketa čija je školjka postala 'meta' mladih koji na njoj raspisuju poruke

24.3.2026.
16:33
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ilia YEFIMOVICH/AFP/Profimedia
Svijet obilaze nevjerojatne fotografije i druge strane rata, ovog puta gotovo atrakcija postala je raketa koja se zabila u tlo i svojim repom ostala viriti.

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: Ilia YEFIMOVICH/AFP/Profimedia

Riječ je o iranskoj raketi koja je pala na Selo Hares na Zapadnoj obali koja je pod izraelskom okupacijom. Osim vojnika koji su stigli i provjerili ostatke rakete, tijekom dana počeli su se skupljati i stanovnici, penjati se na nju, a i djeca su iskoristila priliku da se slikaju uz raketu.

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: Ilia YEFIMOVICH/AFP/Profimedia

Društvenim mrežama počele su kolati snimke nagorjelog projektila i ljudi koji je istražuju.

Nije ovo prvi put, u ponedjeljak su se djeca fotografirala i s dijelovima projektila koji je također pao na područje Zapadne obale i to na igralište dječjeg vrtića u izraleskom naselju Peduel. 

Židovska mladež na cijevi koja je ostala od ispaljene balističke rakete napisala je slogane. Prema navodima Sky Newsa, u tom bombardiranju nije bilo zabilježenih.  

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: Eli Basri/SOPA/Sipa Press/Profimedia
Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: Eli Basri/SOPA/Sipa Press/Profimedia

Prije dva dana snimljene su i fotografije djece koja se također igraju oko olupine iranske rakete koja je pala u blizini sela Zubejda nakon što su je uništili sustavi protuzračne obrane u pokrajini Kuneitra na jugu Sirije. 

Ogroman projektil zakucao se u zemlju: Djeca se penju i snimaju viralne fotografije!
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

IranBliski IstokRaketaProjektil
