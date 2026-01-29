Muškarac s invaliditetom(30) umro nakon što su mu oca zatočili ICE agenti: 'Možda ga nisu pogodili metkom, ali...'

Wael Tarabishi, 30-godišnji muškarac, koji boluje od rijetke bolesti, preminuo je samo nakon što su njegovog "voljenog oca, glavnog skrbnika i stalnog životnog suputnika" Mahera Tarabishija pritvorili agenti ICE-a. Mahera su uhitili su 28. listopada, a Waelovo stanje počelo se pogoršavati nekoliko tjedana kasnije, piše Mirror.

Wael Tarabishi umro je u petak, 23. siječnja, od komplikacija povezanih s Pompeovom bolešću, rijetkim genetskim stanjem koje uzrokuje progresivnu slabost mišića. Ako se ne liječi, oboljeli obično umiru od respiratornih komplikacija. Njegov otac život je posvetio brizi za sina. Krajem listopada sve se promijenilo.

Tijekom planirane godišnje provjere u područnom uredu ICE-a u Dallasu, Maher, koji je u SAD stigao iz Jordana 1994. godine, pritvoren je i odveden u pritvorski centar Blubonnet u Ansonu, udaljenog oko 320 kilometara. Waelovo zdravlje se drastično pogoršalo nekoliko tjedana kasnije, što obitelj pripisuje ekstremnom stresu uzrokovanom situacijom.

Završio u bolnici nakon što su mu pritvorili oca

Dana 20. studenog 2025. Wael, kojem je bila potrebna cjelodnevna njega, odveden je u bolnicu s visokom temperaturom, gdje su mu liječnici dijagnosticirali sepsu i upalu pluća u oba plućna krila. Wael se vratio kući tjedan dana kasnije, ali je ponovno primljen u prosincu kada mu je izvađena sonda za hranjenje, a nakon druge operacije izgubio je svijest. Tarabishijevi su na društvenim mrežama napisali:

"Preminuo je bez svog voljenog oca, glavnog skrbnika i stalnog životnog suputnika, Mahera, uz sebe", stoji u objavi.

Maherov odvjetnik, Ali Elhorr, rekao je časopisu People da je otac legalno ušao u SAD s vizom, ali da je 2006. godine njegov zahtjev za azil odbijen i izdana je naredba o deportaciji. Iste godine kada je Waelu postavljena dijagnoza, Maher je postao njegov skrbnik te mu je dopušteno da ostane u SAD-u kako bi brinuo o njemu.

'Maher mu je bio skrbnik, otac, najbolji prijatelj, sve...'

"Svake godine se javljao u ICE. Nikad nije propustio ni jedan dogovor. Nikad nije zakasnio ni na jedan dogovor", rekao je odvjetnik. Maherova snaha, Shahd Arnaout (25), kaže da je Maher na ovu posljednju prijavu ponio fascikl, pun dokaza s detaljima o Waelovim medicinskim potrebama. Unatoč tome, pritvorili su ga.

"Možda nisu ubili Waela metkom, ali su ga ubili iznutra uzevši jedinu osobu koju je trebao. Maher mu je bio skrbnik, otac, najbolji prijatelj, sve", rekla je. Maherov zahtjev za azil je sada odbijen jer se otkrilo da je izvorni zahtjev podnio odvjetnik koji nije imao licencu za rad. Žalio se na odluku i podnio novi zahtjev.

Predstavnik ICE-a tvrdio je prošli mjesec da je Maher "samopostrojeni član Palestinske oslobodilačke organizacije", globalno priznatog predstavnika Palestinaca. Međutim, njegova obitelj odbacila je te optužbe kao "neistinite, klevetničke tvrdnje". Prisutnost ICE agenata stvara nervozu diljem SAD-a. Ranije ovog mjeseca, ubojstvo 37-godišnje majke Renee Good u Minneapolisu izazvalo je bijes diljem Amerike. Napetosti su dodatno pojačane nakon što je 24. siječnja u istom gradu tijekom sukoba s agentima ubijen 37-godišnji američki državljanin Alex Pretti.

