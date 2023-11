Most Počitelj visok je preko 100 metara i dug skoro jedan kilometar. U pitanju je jedan od najviših mostova u regiji i jedan od najkompleksnijih objekata u sklopu Koridora 5C, ali i most koji je odavno trebao biti dovršen.

Međutim, u kolovozu je na ovoj grandioznoj građevini primijećena pukotina koja još uvijek nije sanirana, zbog čega most do danas nije završen niti otvoren.

"Vidio sam armature kako stoje i veliku ogromnu rupu koju su pokrili nekom platformom", ispričao je tada ribar Muhamed iz Počitelja, koji se našao u trenutku napuknuća mosta Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine za Radio slobodna Europa.

Kaže da je lovio ribu na sredini rijeke Neretve kad su mu radnici angažirani na izgradnji mosta rekli da se udalji s lokacije.

"Nikad me prije nisu tjerali odatle. Padali su odozgo čitav dan i čitavu noć veliki komadi betona. Vidio sam da štemaju beton", dodao je ribar.

'Ako treba, neka ga ponovno ruše'

"Ako treba neka ga ponovno ruše i rade za svoje novce, odgovarat će", riječi su kojima je direktor Autocesta FBiH Denis Lasić za Radio Slobodna Europa komentirao napuknuće mosta.

Višemilijunski posao izgradnje mosta dodijeljen je u lipnju 2019. godine azerbejdžansko-kineskom konzorciju, s kojima je tada i potpisan ugovor o izgradnji, zajedno s ugovorom za dionicu autoceste Počitelj-Zvirovići na tom području. Za podizvođača radova izabrana je na natječaju domaća kompanija iz Širokog Brijega, Hering. Međutim, svi oni stavljeni su u svibnju 2023. na "crnu listu" Autoceste FBiH i diskvalificirani na dvije godine, zbog kršenja ugovora o izgradnji.

"Samo što su ga izlili, sad ga ponovo ruše. Oni su kamen iz Neretve uzimali, radili separaciju kamena, mljeli i ugrađivali u ove stupove, čisto sumnjam da je itko ispitao ovaj kamen", kaže ribar Muhamed koji je mišljenja da su izvođači radova napravili veliki ekocid u tom dijelu toka Neretve.

"Pobacali su željezo, smeće, to je ispod mosta, ogromne količine armature i željeza", dodao je.

Most je trebao biti završen u ožujku prošle godine. Rokovi su probijeni, a mjesec dana nakon što je most spojen, došlo je do napuknuća.

Impresivne snimke

U međuvremenu, na YouTube-u je Nermin Leto, koji prati izgradnju Koridora 5C, objavio nove snimke mosta, napravljene dronom, koje prikazuju impresivan most izdosad neviđene perspektive. Snimka obuhvaća i petlju na kojoj će se budući Jadransko-jonski autoput odvajati od Koridora 5C, a koja se nalazi u neposrednoj blizini mosta.

Kako je došlo do napuknuća mosta?

Profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu Mehmed Bublin, u kolovozu je za RSE pojasnio da je do napuknuća došlo zbog "greške izvođača radova, ali i lošeg materijala".

"Glavni razlog zbog čega je taj dio mosta napukao je loše izvođenje radova, napravljen je i ugrađen loš materijal odnosno beton, to se može sanirati, ali je napravljena greška u izvođenju", kazao je Bublin.

"Beton se ojačavao kablovima time da se unosi poprečna sila da bi nosivost donje ploče bila veća, ali to je tek početak utezanja na jednom polju, sva ostala polja su utegnuta i sad je za očekivati da će se dogoditi ti problemi na svim poljima, ugrožena je stabilnost mosta", kazao je u kolovozu bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder.

"Bojim se da u ovom slučaju netko nije išao na ruku izvođaču radova da mijenja neke stvari u projektu ili da eventualno projekat koji je rađen nije napravljen kako treba, tada je revidiran u Sloveniji, nije bezazlena situacija nimalo", dodao je.

U Bosni i Hercegovini je u posljednjih dvadesetak godina izgrađeno nešto više od 230 kilometara autoceste. Od toga je oko 120 kilometara izgrađeno na Koridoru Vc. Autoput u BiH se uglavnom gradi novcem Europske unije, pozajmicama i bespovratnim sredstvima.

