U popularnoj diskoteci „No limit“ u Hercegovini na Uskrs je došlo do obračuna između zaštitara i gostiju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Tada je, naime, nastupao pjevač Boban Rajović, a u incidentu sau deblji kraj izvukli Imoćani koji su došli u provod.

"Policija je dojavila da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugositetljskog objeta ‘No Limit’. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je unutar objekta, čuvar D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i nanio tjelesne ozljede, A.M (1998), M.M. (1995) i I.T. (2000) sva trojica iz Imotskog", kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.

Zaštitari udarali goste

“Momci su bili u izlasku, došli su iz Imotskog u Prozor kako bi se proveli. Nakon kratkog naguravanja sa drugim mladićima koja je trajala 4,5 sekundi, vratili su se svojim stolovima i nastavili uživati u glazbi popularnog pjevača. Nakon par minuta, došli su zaštitari i počeli udarati goste ”, izjavio je jedan svjedok za portal Crna-Hronika.

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama je vidljivo kako zaštitari palicama premlaćuju goste.