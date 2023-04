Na cesti kod grada Sombora u Vojvodini dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca u potpuno alkoholiziranom stanju.

O njihovom stanju najbolje svjedoči razgovor koji su nakon nesreće snimili slučajni prolaznici koji su im pomogli. Dok jedan muškarac sjedi pored prevrnutog automobila i puši cigaretu, drugi puzi krvave glave pokušavajući izaći iz uništenog vozila.

"Sad će Hitna pomoć doći, ranjena ti je glava", govori muškarac s cigaretom u ustima.

"Ma ti si zas*ao", optužuje ga čovjek koji je ostao zarobljen pod autom.

"Oh, no, no", ispalio je na engleskom tip s cigarom.

U nesreći samo punom srećom nitko nije teže ozlijeđen.