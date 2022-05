Osamnaestogodišnji Salvador Ramos je iz vatrenog oružja ubio 19 učenika i dvije učiteljice osnovne škole u teksaškom gradiću Uvaldeu. Prije svog mahnitog pohoda upucao je i vlastitu baku, a ubijen je u obračunu s policijom.

Još je trinaestero djece i jedna odrasla osoba završilo u tamošnjoj bolnici, a lakše su ozlijeđena i dvojica policajaca. Teško su pak ozlijeđene 66-godišnja žena i 10-godišnja djevojčica, koje su prebačene u bolnicu u San Antoniju. Ondje se liječe i devetogodišnja i 10-godišnja djevojčica. Za njih se navodi da su u dobrom stanju, piše The Sun.

Jezivi video

Na društvenim mrežama se pojavio i video koji prikazuje kako se Ramos pješice, s oružjem u ruci, približava školi. U tom se trenutku čuje pucnjava. Navodno je Ramos tijekom potjere sletio kamionetom u jarak ispred škole u koju se potom zabarikadirao.

Vlasti su potvrdile da je djelovao sam, a žrtve su uglavnom učenici trećeg, četvrtog i petog razreda. Dijelu njih je već otkriven identitet.

Identificirane prve žrtve

Obitelj osmogodišnjeg Uziyaha Garcije je potvrdila kako je on jedna od žrtava napada. "Najslađi dječak kojeg sam ikad poznavao i ne govorim to samo zato što je on bio moj unuk", rekao je njegov djed Manny Renfro za Associated Press te je opisao što su radili na posljednjim praznicima: "Počeli smo igrati američki nogomet, a ja sam ga učio dodavanja. Bio je jako brz i mogao je jako dobro uhvatiti loptu. Vježbali smo različite poteze i on je sve dobro upamtio."

Xavier Lopez je 10-godišnjak koji je nekoliko sati prije napada bio u školi sa svojom majkom na dodjeli nagrada, otkrili su članovi njegove šire obitelji za ABC News. "On je bio samo 10-godišnji dječak pun ljubavi koji je uživao u životu, bez ikakve ideje što će se dogoditi danas. Bio je pravi veseljak, stalno se zezao, volio je plesati sa svojom braćom, svojom mamom. Ovo je jako teško za sve nas", rekla je rođakinja ubijenog Xaviera.

Amerie Jo Garza je prije dva tjedna navršila 10 godina, potvrdio je njen otac. "Hvala svima na molitvama i pomoći u pronalaženju moje bebe. Pronađena je. Moja mala ljubav sada leti visoko s anđelima. Nemojte nikad ništa uzimati zdravo za gotovo. Pogotovo vrijeme koje provodite sa svojim obiteljima. Zagrlite svoju obitelj. Recite im da ih volite. Volim te, Amerie Jo. Čuvaj svog mlađeg brata umjesto mene", komentirao je on.

Strani mediji pišu kako su ubijene još i učenice Eliahana Torres i Makenna Elrod, a među nestalima su Rogelio Torres, Nevaeh Bravo i Annabelle Guadalupe Rodriguez.

Ubijene i dvije učiteljice

Ubijene su i dvije učiteljice. Eva Mireles u školi je radila 17 godina, a njen suprug je bivši specijalac koji je kao policajac održavao redovne vježbe u slučaju pucnjave. Takvu je vježbu posljednji put održao krajem ožujka.

Irma Garcia bila je majka četvoro djece; budućeg marinca Cristiana, studenta Josea, srednjoškolke Lyliane i učenice sedmog razreda Alysandre. "Moja teta nije uspjela, žrtvovala je sebe štiteći djecu u svojoj učionici. Preklinjem vas da molite za nju i našu obitelj. Njeno ime je Irma Garcia i ona je heroina. Mnogi su je voljeli i mnogima će nedostajati", napisao je njezin nećak na Twitteru.