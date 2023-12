Godina 2023. bit će najtoplija u povijesti s najtoplijom borealnom jeseni i najtoplijim mjesecom studenim zabilježenim na globalnoj razini, objavio je u srijedu Coprenicus, europska služba za klimatske promjene.

Studeni 2023. bio je najtopliji dosad s prosječnom površinskom temperaturom zraka od 14,22 stupnja Celzijevih, što je 0,85 stupnja C iznad prosjeka za studeni 1991.-2020., odnosno 0,32 stupnja C iznad temperature prethodnog najtoplijeg studenog izmjerenog 2020. godine, navodi Copernicus na svojim stranicama.

U tjednu u kojem se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima održava svjetski samit o klimatskim promjenama (COP28) Copernicus ističe da je studeni 2023. bio 1,75 stupnjeva Celzijevih topliji od prosjeka za studeni mjerenog od 1850. do 1900., godine što odgovara predindustrijskom razdoblju.

Najtoplija jesen do sada

Borealna jesen (od rujna do studenog na sjevernoj polutki) u 2023. najtoplija je u povijesti s temperaturom od 15,30 stupnjeva Celzijevih, dakle s velikom razlikom od 0,88 stupnja C iznad prosjeka.

"Godina 2023. sada ima šest mjeseci i dvije rekordne sezone. Izvanredne globalne temperature u studenom, uključujući dva dana toplija od 2ºC iznad predindustrijske razine, znače da je 2023. najtoplija godina u zabilježenoj povijesti", navela je u priopćenju Samantha Burgess, zamjenica direktora Copernicus službe za klimatske promjene (C3S).

Od siječnja prosječna najtoplija temperatura izmjerena u 11 mjeseci ove godine je 1,46 stupnjeva C iznad prosjeka za klimu u razdoblju 1850. do 1900, te 0,13 stupnja C iznad prosjeka za 11 mjeseci u 2016., koja je do sada zabilježena kao najtoplija godina.

"Sve dok koncentracije stakleničkih plinova rastu, ne možemo očekivati drugačije rezultate od onih koji su viđeni ove godine. Temperatura će i dalje rasti, a time i utjecaj toplinskih valova i suša. Postizanje neto nule što je prije moguće učinkovit je način upravljanja klimatskim rizicima", rekao je direktor C3S Carlo Buontempo, prenosi se na sranicama Copernicusa na hrvatskom.

Temperature mora su isto rekordne

Ciklički klimatski fenomen El Nino u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana nastavio se s anomalijama koje su ostale niže od onih postignutih u ovo doba 2015. godine.

U studenome 2023., temperatura na površini mora bila je najviša zabilježena za studeni i za 0,25°C toplija od drugog najtoplijeg studenog 2015., navodi se na mrežnim stranicama Copernicusa

Nadalje, opseg arktičkog morskog leda dosegao je osmu najnižu vrijednost za studeni, 4 posto ispod prosjeka, znatno iznad najniže vrijednosti za studeni zabilježene 2016. (13 posto ispod prosjeka). Na Antarktici je opseg morskog leda bio drugi najniži u studenom, na 9 posto ispod prosjeka, nakon što je šest uzastopnih mjeseci dosegao rekordno niske vrijednosti za to doba godine.

Suša se nastavila u studenom u Sjedinjenim Državama, Srednjoj te Istočnoj Aziji, a posebno je bila naglašena u Južnoj Americi.

Nasuprot tome, Europa je obilovala vlagom, oluja Ciarán pogodila je mnoge regije, uključujući Italiju, donoseći obilne oborine i poplave.

