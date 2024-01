I našim susjedima ove godine rastu plaće. Minimalna plaća u Sloveniji u 2024. porast će za 50,54 eura i iznosit će 1.253,90 eura bruto.

Kada se usporedi s minimalnom plaćom iz 2023. godine koja je iznosila 1.203,36 eura bruto, to je povećanje za 4,2 posto.

Prosječna plaća porasla za 30% u zadnjih 5 godina

"Usporedba sedmogodišnjeg razdoblja od 2011. do 2017. i petogodišnjeg razdoblja od 2018. do 2023. pokazuje zanimljive rezultate. Od 2011. do 2017. minimalna plaća porasla je za 17,4 posto, a u posljednjih pet godina za 42,7 posto. Dakle, za gotovo tri puta više. Prosječna je plaća u sedam godina porasla za 10,3 posto, a u zadnjih pet godina za 30,1 posto", poručio je slovenski ministar rada Luka Mesec, prenosi 24 Ur.

Naglasio je da u budućnosti moraju staviti veći naglasak na povećanje ostalih plaća. "Pozivam sindikate i poslodavce da ove godine valjano revidiraju kolektivne ugovore u javnom i privatnom sektoru. Rad svih zaposlenika mora biti pravilno vrednovan i nagrađen", dodao je.

Razlika između Hrvatske i Slovenije

Za usporedbu, hrvatska je Vlada donijela Uredbu prema kojoj minimalna plaća kod nas za 2024. godinu iznosi 840 eura bruto, odnosno oko 677 eura neto. U prošloj godini minimalna je plaća bila 140 eura manja i iznosila 700 eura bruto što je razlika od 20 posto.

U prijevodu, ako usporedimo novi "minimalac" u Sloveniji s minimalnom plaćom koju od ove godine primaju hrvatski radnici, razlika je 413 eura - gotovo iznos jedne prosječne mirovine u Hrvatskoj, piše Danas.hr.

Ne trebamo se onda čuditi što su Slovenci debelo iznad Hrvatske na ljestvici najsretnijih zemalja svijeta prema World Happiness Reportu.

